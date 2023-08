OpenAI faz pedido para patentear a marca GPT-5 como sua próxima IA

A OpenAI apresentou um pedido de marca registrada para o GPT-5, que seria a nova geração de modelo de linguagem de inteligência artificial (IA) da empresa. O pedido foi enviado ao Escritório de Marcas e Patentes dos EUA (USPTO) no dia 18 de julho e está em andamento.

A descrição fornecida pela empresa para o GPT-5 é a de que ele é um “software de computador para download para usar o modelo de linguagem”. Essa mesma descrição foi fornecida quando a OpenAI pediu para patentear o GPT-3.5 e o GPT-4, de acordo com site Windows Latest.

OpenAI enviou pedido de marca registrada para "GPT-5" Foto: @joshgerben/Twitter/Reprodução

No processo, a única característica identificável no GPT-5, diferente dos modelos anteriores, é que uma das descrições da IA é ser um software para “a produção artificial de fala” humana. No geral, as descrições são as mesmas de modelos anteriores, como interpretação, geração e tradução de textos.

Em abril, durante o evento “O Futuro dos Negócios IAs”, organizado pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), Sam Altman, CEO da OpenAI, disse que a empresa não iria começar a treinar o GPT-5 tão cedo porque estaria focando em aprimorar o GPT-4.

A inteligência artificial GPT de geração de textos é a utilizada para alimentar o chatbot ChatGPT, também da OpenAI. Até o momento, a versão da IA disponível é a GPT-3.5 para usuários gratuitos e a GPT-4 para os assinantes do pacote Plus. O GPT-4 é o modelo mais atual e é um grande modelo de linguagem com suporte para outras IAs como a DALL-E 2 (de geração e edição de imagens) e a WhisperAI (de transcrição de áudio).

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani