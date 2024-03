OpenAI não descarta nudez em sua IA de vídeos Sora, que chega em 2024

Em resposta à jornalista do Wall Street Journal, Murati disse ainda não ter certeza sobre a permissão de nudez nos vídeos do Sora. “Você pode imaginar que existem ambientes criativos nos quais os artistas podem querer ter mais controle sobre isso”, explicou. “No momento, estamos trabalhando com artistas, criadores de diferentes áreas para descobrir o que é útil, que nível de flexibilidade a ferramenta deve fornecer.”

IAs generativas populares como Midjourney, DALL-E e Stable Diffusion são programadas para recusar a geração de conteúdos pornográficos, eróticos ou mesmo contendo nudez, embora usuários tenham encontrado brechas no sistema. Isso tem levado à criação de conteúdo adulto realista em plataformas semelhantes, inclusive envolvendo o deepfake de mulheres reais.