OpenAI pede que tribunal americano impeça Elon Musk de ‘causar danos’ a empresa

A OpenAI pediu a um tribunal federal americano na quarta-feira, 9, que impeça Elon Musk de atacá-la injustamente por meio de uma ação judicial de alto nível que ele moveu no ano passado, o mais recente movimento em uma disputa acirrada entre a startup de inteligência artificial e o homem mais rico do mundo.

Em um processo no tribunal federal de São Francisco, a OpenAI disse que Musk havia “transformado em seu projeto derrubar a OpenAI”. A empresa solicitou que o bilionário da tecnologia fosse impedido de tomar “outras medidas ilegais e injustas” contra a OpenAI e pediu ao tribunal que responsabilizasse Musk por qualquer dano que tenha causado à empresa.

Em um processo, a OpenAI solicitou a um tribunal federal que impedisse Elon Musk de “outras ações ilegais e injustas” contra a empresa Foto: Eric Lee/NYT

PUBLICIDADE O processo foi mais um sinal da relação azeda entre Musk, que foi um dos fundadores da OpenAI, e a empresa sobre a direção da tecnologia em rápida evolução. Em agosto, Musk processou a OpenAI e dois de seus fundadores, Sam Altman e Greg Brockman, alegando que eles estavam colocando os interesses comerciais da empresa e da inteligência artificial (IA) à frente do bem público com a tecnologia. Em um comunicado, a OpenAI afirmou: “Elon continua a usar táticas de má-fé em uma tentativa de desacelerar a OpenAI para seu benefício pessoal. Esses esforços são anticompetitivos e vão contra nossa missão, e é por isso que hoje entramos com uma contraproposta para impedi-los.”

(O New York Times processou a OpenAI e sua parceira, a Microsoft, acusando-as de violação de direitos autorais com relação ao conteúdo de notícias relacionadas a sistemas de IA. A OpenAI e a Microsoft negaram essas alegações).

Musk ajudou a criar a OpenAI como uma organização sem fins lucrativos no final de 2015, juntamente com Altman e outros. Mas essa parceria fracassou após uma batalha pelo controle da empresa e pela evolução da IA, e Musk deixou a organização. Desde então, a OpenAI lançou o ChatGPT e se tornou uma importante empresa de IA com centenas de milhões de usuários. Altman levantou bilhões de dólares para a OpenAI desenvolver tecnologias de IA.

No ano passado, a OpenAI começou a trabalhar em um plano para transferir o controle da empresa da organização sem fins lucrativos para os investidores da OpenAI. Logo depois, Musk processou a OpenAI, Altman e Brockman, alegando que eles estavam violando o contrato de fundação da empresa ao colocar os interesses comerciais à frente do bem público.

Este ano, Musk e um consórcio de investidores se ofereceram para comprar os ativos da organização sem fins lucrativos que controla a OpenAI por mais de US$ 97 bilhões. O conselho de administração da OpenAI rejeitou a oferta.

No registro de quarta-feira, a OpenAI descreveu a oferta de Musk pela empresa como “falsa” e disse que ele estava deturpando os esforços da empresa para mudar sua estrutura corporativa.

“Musk vende a falsa alegação de que a OpenAI está planejando se ‘converter’ de uma empresa sem fins lucrativos em uma empresa com fins lucrativos”, diz o documento.

Marc Toberoff, advogado de Musk, disse em um comunicado: “Se o conselho da OpenAI tivesse considerado genuinamente a oferta, como era sua obrigação, teria percebido a seriedade da mesma. É revelador que ter que pagar o valor justo de mercado pelos ativos da OpenAI supostamente ‘interfere’ em seus planos de negócios”.

A OpenAI disse que planeja se reestruturar como uma corporação de benefício público, ou P.B.C., que é uma corporação com fins lucrativos projetada para criar um bem público e social.

Em uma ação separada na quarta-feira, uma coalizão de líderes sem fins lucrativos, trabalhistas e filantrópicos entrou com uma petição para o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, para investigar a tentativa da OpenAI de converter a empresa em uma corporação de benefício público.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.