OpenAI quer cobrar até US$ 20 mil por mês por agente de IA ‘com doutorado’

A OpenAI pode cobrar até US$ 20 mil pela assinatura de agentes de inteligência artificial (IA) por mês, afirmou o site The Information nesta quarta-feira, 5. O valor elevado pode ser um indicativo de que a empresa esteja investindo alto no desenvolvimento dos agentes ou que a criação dessas ferramentas demanda mais tempo e recursos do que o previsto.

Agentes de IA da empresa podem ser ultra especializados em tarefas que envolvem engenharia, produtos e vendas Foto: Michael Dwyer/AP

PUBLICIDADE A OpenAI anunciou seus próprios agentes no início desse ano com o recurso Operator, que consegue fazer tarefas como pedir comida, navegar na internet e comprar ingressos para shows, por exemplo. Agora, com foco em necessidades mais específicas, a empresa mira em um alto grau de habilidade desses agentes - de acordo com o The Information, o modelo mais caro teria uma inteligência com nível de pesquisa de PhD, uma espécie de formação de doutorado, custaria US$ 20 mil por mês. Além dos agentes “acadêmicos”, a OpenAI também estaria pronta para lançar uma série de outras IAs dedicadas a tarefas específicas do setor de vendas, engenharia de software e produtos.

Ainda não está claro como esses agentes seriam comercializados ou se eles estariam disponíveis apenas para empresas ou também para usuários comuns.

Agentes de IA são recursos capazes de realizar tarefas de forma autônoma, sem a necessidade da supervisão de um humano. Essas ferramentas começaram a surgir no ano passado e podem ser super especializadas em diversas atividades - para especialistas do meio, incluindo o CEO da Nvidia, Jensen Huang, esse é o caminho para o futuro do desenvolvimento de IA.