‘Pai do ChatGPT’ investiu US$ 180 mi para aumentar a expectativa de vida humana

Sam Altman, cofundador da OpenAI, empresa de pesquisa em inteligência artificial (IA) que criou o chatbot ChatGPT, investiu US$ 180 milhões para financiar pesquisas que possam aumentar a expectativa de vida humana. O dinheiro foi destinado para a startup Retro Biosciences, que desenvolve biotecnologia para tentar alongar a vida humana em 10 anos.

Fundada em abril de 2022, a Retro Bioscience é liderada por Joe Betts-LaCroix, ex-Y Combinator (maior aceleradora de startups do mundo, que teve Altman como presidente até 2019). A startup planeja explorar os limites da expectativa média de vida e testar recursos anti-envelhecimento em animais antes de experimentar em humanos.

A companhia quer analisar as possibilidades de um ser-humano viver mais - segundo a revista MIT Technology Review, os pesquisadores têm a teoria de que combater o envelhecimento por meio de medicamentos pode ajudar a retardar o processo de evolução de doenças graves, como o câncer.

Na época do anúncio do investimento (também no ano passado), o autor do aporte permaneceu anônimo, mas, agora, a revista revelou que tratava-se de Altman. Essa não foi a primeira vez que o empresário investiu uma alta quantia por um objetivo ambicioso. Em 2021, Altman disse ao canal CNBC que investiu mais de US$ 375 milhões na startup Helion Energy que pretende explorar e criar o que chama de “fonte inesgotável de energia limpa”.