Par raro de tênis da Apple é colocado à venda por US$ 50 mil

Um par raro de tênis da Apple está sendo vendido pela casa de leilões Sotheby’s por US$ 50 mil (cerca de R$ 237,53 mil). Os tênis foram feitos sob medida para os funcionários na década de 1990 e foram oferecidos como brinde. Essa é a primeira vez que um par é vendido ao público, segundo a Sotherby’s.

O tênis, número 40 do Brasil, é feito de couro branco e possui um detalhe com o antigo logotipo da Apple, um arco-íris da Apple, presente na língua e na parte exterior. A casa de leilões destacou que a raridade do produto aumenta o seu preço.

Par de tênis da Apple são vendidos por US$ 50 mil Foto: Sotheby's/Divulgação

O produto é novo e ainda está na caixa. O vendedor, no entanto, destaca algumas imperfeições, como um “amarelamento” ao redor das entressolas e da cola e marcas leves nas biqueiras. A caixa também traz um par alternativo de cadarços vermelhos.

Objetos antigos da Apple têm alcançado valores altos por sua raridade. Recentemente, um iPhone da primeira edição do celular, com 4GB e ainda lacrado, foi vendido por mais de US$ 190 mil (R$ 902,6 mil) em um leilão nos EUA.