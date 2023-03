Pressionado após 8 de janeiro, Facebook diz que removeu 1 milhão de posts durante eleições

Pressionada após a invasão golpista de Brasília, a Meta, empresa-mãe de Facebook, Instagram e WhatsApp, afirmou nesta terça-feira, 28, que removeu mais de um milhão de posts entre 16 de agosto de 2022, início da campanha eleitoral de 2022, e 8 de janeiro de 2023, data em que ocorreram os atos na capital.

A empresa de tecnologia diz ainda que removeu outros 960 mil conteúdos do Instagram por violações dos termos de uso, que envolviam a incitação à violência. A companhia afirma ainda que parte desses conteúdos pedia intervenção militar no País.

A iniciativa da Meta ocorre em um momento no qual as plataformas digitais são pressionadas por formas de regulação de conteúdo. Parte da articulação do movimento de 8 de Janeiro se desenrolou em apps de mensagens instantâneas como WhatsApp e Telegram. O Facebook e o Instagram, porém, foram acusados de manter no ar material golpista antes e depois dos ataques aos Três Poderes em Brasília.

“A ideia de que não agimos para proteger as eleições no Brasil de 2022 simplesmente não é corroborada pelos fatos ou dados”, afirmou a empresa nesta terça em seu blog.

Durante o período de cinco meses, a Meta diz ainda ter removidos mais de 570 mil conteúdos no Facebook e mais de 520 mil conteúdos no Instagram no Brasil que violaram as políticas de discurso de ódio. A gigante afirma ainda ter excluído mais de 380 mil conteúdos no Facebook e mais de 630 mil conteúdos no Instagram no Brasil por violar as políticas de bullying e assédio internas das plataformas.

No post, a empresa também tentou se esquivar da responsabilidade pelos ataques à democracia brasileira. “É natural que conteúdos sobre grandes acontecimentos apareçam nas redes sociais, pois é assim que as pessoas se comunicam há anos. Mas a responsabilidade pelos acontecimentos ocorridos no Brasil em 8 de janeiro é de quem infringiu a lei ao invadir e destruir prédios públicos”, diz o texto.

Atualmente, o governo discute maneiras de regulamentar o conteúdo que circula nas plataformas digitais das grandes empresas de tecnologia, o que inclui o Google, a Meta (dona do Facebook e Instagram) e o Twitter, entre outros. O Projeto de Lei (PL) das Fake News está em discussão na Câmara dos Deputados, com relatoria de Orlando Silva (PCdoB-SP).

Continua após a publicidade

No post, a Meta afirma que concorda com a regulação: “Acreditamos que as empresas privadas não devem tomar tantas decisões importantes sozinhas e que é necessária uma regulação clara e consistente a ser seguida por todas as plataformas. Continuaremos a dialogar com legisladores, reguladores, Judiciário e outras partes interessadas no Brasil e no mundo sobre maneiras adicionais de lidar com conteúdo nocivo e desinformação com transparência e responsabilidade”.