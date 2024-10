Prime Video terá plano com mais anúncios a partir de 2025; entenda como vai funcionar

O modelo de negócio da Amazon Prime Video está prestes a mudar. A partir do ano que vem, os filmes e séries da plataforma terão intervalos comerciais no Brasil. Quem quiser assistir ao conteúdo sem anúncios precisará fazer um upgrade na assinatura e pagar mais.

Atual plano mais barato da empresa é cotado em R$ 19,90 Foto: Amazon Prime Video

PUBLICIDADE Divulgado no blog da Prime Video, o comunicado diz que a veiculação de anúncios será limitada. Até o momento, a empresa não confirmou a data de lançamento e nem o preço do novo plano. Além do Brasil, a novidade também chegará aos usuários no Japão, Índia, Holanda e Nova Zelândia. A medida segue padrões já implementados no mercado europeu e norte americano.

Hoje, a assinatura mensal do streaming – vinculada à conta da Amazon Prime – custa R$ 19,90 e oferece três telas simultâneas, resolução máxima 4k, download e criação de cinco perfis. Nos Estados Unidos, a assinatura Prime custa US$ 14,99, com a opção de mais US$ 2,99 no plano sem anúncios.

No mesmo caminho

Pioneira na cobrança para ocultar anúncios, a Netflix lançou seu plano mais barato em novembro de 2022. Além de assistir propagandas, os assinantes desse plano não podem fazer download para reproduções offline e não tem acesso a todo o catálogo de filmes e séries. O preço do primeiro plano sem anúncios da companhia custa R$ 44,90.