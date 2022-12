Projeto de lei que quer banir TikTok do governo americano é aprovado no Senado

Nos EUA, na última quarta-feira, 14, o Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei que quer proibir o uso do aplicativo de vídeos curtos, TikTok, em aparelhos eletrônicos do governo. O objetivo dessa lei seria combater as preocupações de segurança relacionadas à empresa chinesa da rede social, ByteDance.

A lei, chamada de “No TikTok on Government Devices Act” (em português, “Sem TikTok em Aparelhos Governamentais”) foi apresentada pelo senador Josh Hawley, do Partido Republicano - mesmo partido do ex-presidente Donald Trump - e aprovada por todos os membros do Senado. O projeto foi apresentado prometendo que “proibiria certos indivíduos de baixar ou usar o TikTok em qualquer dispositivo emitido pelos Estados Unidos ou por uma corporação governamental”.

O senador Hawley, em um comunicado obtido pelo jornal americano The Hill, disse: “TikTok é um Cavalo de Tróia para o Partido Comunista Chinês. É um grande risco de segurança para os Estados Unidos e, até que seja forçado a romper completamente os laços com a China, não tem lugar nos dispositivos do governo [...] É hora de Joe Biden e os democratas ajudarem a fazer o mesmo”. Outros projetos de lei querendo banir o TikTok, e até um igual ao projeto atual já foram anteriormente aprovados pelo Senado e pela Câmara, mas sem sucesso de serem sancionados.

Essa legislação foi criada, principalmente, porque 13 governos estaduais, em sua maioria liderados pelos republicanos, já tomaram medidas para tentar limitar o uso do TikTok em aparelhos estatais, mas o projeto ainda precisa ser aprovado pela Câmara e assinado pelo presidente Joe Biden para ser uma lei oficial.

Um porta-voz do TikTok, por sua vez, se manifestou dizendo: “Mais uma vez, o senador Hawley avançou com a legislação para proibir o TikTok em dispositivos governamentais, uma proposta que não faz nada para promover os interesses de segurança nacional dos EUA. Esperamos que, em vez de continuar nesse caminho, ele estimule o governo a avançar em um acordo que realmente atenda às suas preocupações“.