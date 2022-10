Projeto Starline: cabines de telepresença do Google serão testadas em escritórios

Em 2021, o Google revelou o Projeto Starline, uma cabine para videochamadas capaz de transmitir imagens 3D super-realistas de cada participante - a ideia dela é simular a sensação de presença de conversas cara a cara. Com os resultados positivos obtidos na fase de avaliação inicial, a empresa decidiu fazer novos testes fora das fronteiras da empresa.

No final deste ano, o Google vai instalar protótipos da cabine de chamadas 3D em escritórios parceiros selecionados para os testes regulares. Até aqui, as instalações do Starline estavam disponíveis apenas em escritórios do Google nos EUA, podendo ser testados pelos funcionários para fazer reuniões. Agora, a empresa convidou mais de 100 parceiros de áreas diversas para divulgar e testar a tecnologia.

A Salesforce, empresa parceira do Google, afirma que tem interesse em testar a tecnologia. Em comunicado, o vice-presidente de tecnologia de negócios da Salesforce, Andy White, disse que “Na Salesforce, estamos constantemente explorando novas maneiras de oferecer experiências incríveis para nossos funcionários e clientes em todo o mundo. O Projeto Starline tem o potencial de gerar conexões mais profundas entre as pessoas, unindo experiências pessoais e virtuais”.

Em resposta ao interesse gerado pela ferramenta, o Google diz que vai compartilhar mais sobre o Projeto Starline no próximo ano.

Aqueles que puderam testar as cabines aprovaram a tecnologia e descreveram a experiência como incrivelmente realista e impressionante. Apesar disso, há dúvidas sobre o uso do projeto no cotidiano. Ainda não se sabe se o Google planeja comercializar o Starline, porque outras ferramentas de videochamada já são consideradas boas alternativas para reuniões online, como Google Meets e Zoom.

O sistema, que usa câmeras de alta resolução, foi apresentado na última edição do Google I/O

Além do Starline poder ser utilizado para reuniões virtuais, a área da saúde também poderia se aproveitar da nova tecnologia para realizar atendimentos online.

O Google, porém, não está só no desenvolvimento de tecnologias de telepresença. O Facebook anunciou na semana passada que está desenvolvendo o Codec Avatar. Trata-se de um tipo ultrarrealista de avatar, que reproduz quase fielmente os traços e a textura da pele humana. A intenção também é aumentar a sensação de presença em mundos virtuais.