Putin vê Elon Musk ‘imparável’ e pede acordo internacional sobre IA

Na esperada entrevista concedida na quinta-feira, 8, em Moscou, e transmitida no perfil de Carlson na rede social X (ex-Twitter), houve espaço para o tema da IA: primeiro, o presidente russo opinou que a pesquisa genética é uma ameaça à humanidade na medida em que “agora é possível criar um super-humano”, e depois comentou que Musk “já implantou um chip no cérebro humano nos EUA”, em referência ao feito realizado pela empresa Neuralink, que pertence ao bilionário.

“Acho que Elon Musk é imparável, ele fará o que achar necessário. No entanto, é preciso encontrar um terreno comum com ele, encontrar maneiras de persuadi-lo. Acho que ele é uma pessoa inteligente, realmente acho. Portanto, terão que chegar a um acordo com ele, porque esse processo precisa ser formalizado e sujeito a certas regras”, opinou.