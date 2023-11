Relatório de transparência do X revela números baixíssimos de moderadores não falantes de inglês

Criticado pela ausência na moderação de conteúdo, o X (ex-Twitter) apresentou nesta terça-feira, 7, para reguladores europeus um relatório de transparência que registra números consideravelmente baixos de moderadores de conteúdo de países não falantes de língua inglesa. A produção do documento é uma exigência da Lei dos Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês) da União Europeia, que entrou em vigor em setembro.

X divulga número de moderadores de conteúdo em diversos idiomas Foto: Dado Ruvic/Reuters

O número de moderadores na Europa para posts em inglês é 2.294. Para posts em espanhol e em português a quantidade de profissionais na região é bem mais baixo: respectivamente, 20 e 41 para espanhol e português. Para idiomas como croata e holandês, há apenas um moderador em todo o continente. Assim especialistas afirmam que esses números podem demonstrar uma crise de segurança em postagens em línguas não-inglesas.

Os números apresentados pelo X estão em uma aba no site exclusivamente voltada para exibir esses relatórios de transparência, e o poderão ser acompanhados regularmente.

A nova legislação europeia foi aprovada em outubro do ano passado e obriga plataformas digitais com mais de 45 milhões de usuários ativos a serem mais transparentes. Assim, redes sociais grandes como Instagram, Facebook e X devem disponibilizar relatórios ao público sobre as medidas de segurança das plataformas, requisições legais e regras da rede social.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani