Retorno glorioso de Sam Altman à OpenAI é confirmado com retomada de cadeira do conselho

A conclusão de uma investigação sobre a demissão caótica de Sam Altman da OpenAI, há mais de três meses, representou uma vitória importante para o executivo, conforme ele se movimenta para reafirmar o controle da empresa de inteligência artificial (IA) que ajudou a criar.

Em uma coletiva de imprensa realizada na sexta-feira, 8, a companhia afirmou que Altman, que voltou à OpenAI apenas cinco dias após ser afastado em novembro, não fez nada que pudesse justificar a sua saída e recuperaria o único cargo na empresa que ainda lhe escapava: um assento no conselho de diretores. A saída de Altman chocou o Vale do Silício e ameaçou o futuro de uma das startups mais influentes da indústria de tecnologia. Também levantou uma dúvida se a OpenAI - com ou sem Altman no comando - estava pronta para liderar a indústria de tecnologia em inteligência artificial.

Sam Altman vai reassumir assento no conselho Foto: Carlos Barria/File Photo

Quando retornou para a OpenAI em novembro, Altman não recuperou seu assento no conselho, embora concordasse com uma investigação sobre o seu comportamento e das ações do conselho. Dois membros que votaram por sua remoção concordaram em renunciar. Seus substitutos, de fora da empresa, supervisionaram a investigação realizada pelo escritório de advocacia WilmerHale. Bret Taylor, presidente do conselho da OpenAI, afirmou durante a coletiva de imprensa que o relatório altamente aguardado sobre o episódio estava concluído, mas a empresa não divulgou o material.

A companhia afirmou que o relatório do escritório de advocacia constatou que o conselho da OpenAI agiu dentro de sua ampla discricionariedade ao encerrar o contrato com Altman, mas também constatou que sua conduta não exigia sua saída.

“O comitê especial recomendou e o conselho completo expressou sua plena confiança em Altman e Brockman”, afirmou Taylor, referindo-se a Greg Brockman, o presidente da empresa que renunciou em protesto após a remoção de Altman. “Estamos animados e unânimes em nosso apoio a Sam e Greg.”

A OpenAI também agiu para abordar preocupações sobre a falta de diversidade no conselho, escolhendo três mulheres como diretoras: Sue Desmond-Hellmann, ex-presidente-executiva da Fundação Bill & Melinda Gates; Nicole Seligman, ex-consultora geral da Sony; e Fidji Simo, presidente-executiva do Instacart.

Taylor, que foi um dos substitutos nomeados para o conselho da OpenAI em novembro, disse que o conselho continuaria a crescer.

Com o relatório e os novos nomes do conselho, a liderança da OpenAI esperava deixar para trás a controvérsia da saída de Altman. O incidente levantou inúmeras questões sobre sua liderança e a estrutura incomum da empresa de São Francisco - um conselho sem fins lucrativos que supervisiona uma empresa com fins lucrativos.

No entanto, como o relatório não foi divulgado, a OpenAI deixou muitas perguntas sem resposta. Houve um questionamento se Altman teve muito controle sobre como a investigação foi conduzida.

“Como dissemos aos investigadores, o engano, a manipulação e a resistência à supervisão rigorosa devem ser inaceitáveis”, disseram Helen Toner e Tasha McCauley, duas integrantes do conselho da OpenAI que saíram no final do ano passado, em um comunicado divulgado. “Esperamos que o novo conselho faça seu trabalho ao governar a OpenAI e responsabilizando-a pela sua missão.”

Na coletiva de imprensa de sexta-feira, Taylor apareceu ao lado de Altman. Após anunciar os novos integrantes do conselho, ele disse que a revisão constatou que o conselho anterior agiu de boa fé ao remover o Altman, mas não antecipou os desafios que surgiriam com sua demissão. "A revisão determinou que a decisão do conselho não surgiu de preocupação com a segurança ou a segurança do produto", disse Taylor. "Foi simplesmente uma quebra de confiança entre o conselho e Altman." Depois que Taylor concluiu seus comentários que estavam preparados, Altman elogiou a resiliência da empresa e de seus parceiros durante e após sua ausência. "Estou satisfeito por esse episódio ter acabado", disse.

30 mil documentos revisados

A OpenAI forneceu um resumo de seis parágrafos do relatório. Disse que a WilmerHale revisou 30 mil documentos e conduziu dezenas de entrevistas, inclusive com os membros anteriores do conselho da OpenAI.

Também constatou que o conselho anterior estava correto em sua justificativa e explicação pública para demitir Altman por não ser “consistentemente franco em suas comunicações com o conselho”. Ainda afirmou que o conselho não antecipava que sua ação iria desestabilizar a empresa.

Em alta Link Índice de contratação online nos EUA cai em dezembro Relembre as frases mais marcantes de Hebe Camargo Atlético de Madrid despacha Sevilla e busca recuperação no Campeonato Espanhol A empresa disse que a WilmerHale fez apresentações orais do relatório, que não será divulgado publicamente, para Taylor e para Lawrence H. Summers, ex-secretário do Tesouro, que também passou a integrar o conselho da companhia em novembro. Taylor disse que a OpenAI fez várias mudanças destinadas a melhorar a forma como a empresa é administrada, incluindo novas diretrizes de governança para o conselho, uma nova política de conflito de interesses e uma linha direta para denúncias. O resumo da OpenAI do relatório não forneceu informações sobre as preocupações que os líderes mais importantes da empresa levaram ao conselho anterior sobre Altman. Antes de sua demissão, Ilya Sutskever, cientista-chefe da OpenAI, e Mira Murati, diretora de tecnologia da OpenAI, expressaram preocupações sobre o estilo de gestão de Altman, incluindo o que foi caracterizado como seu histórico de comportamento manipulador, conforme relatado pelo The New York Times. Sutskever, por meio de um advogado, chamou essas alegações de “falsas”. Murati disse em uma postagem no Slack da empresa, na quinta-feira, que compartilhou o mesmo feedback com o conselho que havia dado diretamente para Altman, mas disse que nunca entrou em contato com o conselho para compartilhar essas preocupações. “Estou feliz que a revisão independente tenha concluído e que todos possamos seguir em frente unidos”, escreveu Murati na sexta-feira, em uma postagem no X (antigo Twitter).

A OpenAI ainda está sendo investigada pela Securities and Exchange Commission (SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) sobre as ações do conselho e a possibilidade de que Altman tenha enganado investidores. Empresas que contratam escritórios de advocacia externos frequentemente entregam o relatório aos investigadores públicos após sua conclusão. Uma porta-voz do conselho da OpenAI se recusou a dizer se fornecerá o relatório para a SEC.

Empresa de US$ 80 bilhões

A OpenAI, avaliada em mais de US$ 80 bilhões em sua última rodada de financiamento, está na vanguarda da inteligência artificial generativa, tecnologias que podem gerar texto, imagens e sons.

Muitos acreditam que a inteligência artificial generativa poderia transformar a indústria de tecnologia tão profundamente quanto o navegador da web fez há cerca de três décadas. Outros se preocupam que a tecnologia possa causar problemas sérios, ajudando a espalhar desinformação online, substituindo inúmeros empregos e talvez até ameaçando o futuro da humanidade.

Após a OpenAI lançar o chatbot online ChatGPT no final de 2022, Altman se tornou o rosto do impulso da indústria em direção à inteligência artificial generativa. Cerca de um ano depois, o conselho o demitiu inesperadamente, dizendo que não tinha mais confiança em sua capacidade de dirigir a empresa.

O conselho havia sido reduzido para seis pessoas: três fundadores e três integrantes independentes. Juntamente com os três de fora, Sutskever, um dos fundadores da OpenAI, votou pela remoção de Altman como presidente executivo e presidente do conselho, afirmando, sem fornecer detalhes, que ele não havia sido “consistentemente franco em suas comunicações”.

Brockman, outro fundador, renunciou em protesto. Dias depois, o Dr. Sutskever disse que lamentava sua decisão de remover Altman e efetivamente renunciou ao conselho, deixando três integrantes independentes em oposição a Altman.

A OpenAI foi fundada como uma organização sem fins lucrativos em 2015, antes de Altman criar uma subsidiária com fins lucrativos três anos mais tade e levantar US$ 1 bilhão da Microsoft. O conselho da organização sem fins lucrativos, cuja missão declarada era construir IA para o benefício da humanidade, mantinha controle completo sobre a nova subsidiária. Investidores, incluindo a Microsoft, não tinham voz legal sobre quem administrava a empresa.

Em um esforço para resolver a turbulência e trazer Altman de volta à empresa, ele e o conselho concordaram em substituir dois integrante por Taylor, que é ex-executivo da Salesforce. Mas Altman não foi reintegrado ao conselho. Taylor e Summers foram encarregados de supervisionar a investigação sobre Altman e sua demissão.

A Microsoft, parceira próxima da OpenAI, tem uma posição de observadora do conselho, que é ocupada por Dee Templeton, vice-presidente de tecnologia e parcerias de pesquisa da empresa. A Microsoft se recusou a comentar sobre o conselho e o relatório na sexta-feira.

O novo conselho enfrentou críticas de especialistas em governança corporativa devido à sua falta de diversidade. Taylor disse ao The Times, em novembro, que preencheria o conselho adicionando “candidatos qualificados e diversos” que incorporassem “a plenitude do que essa missão representa, que abrangerá tecnologia e política de segurança de IA”.

