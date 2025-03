Rival da OpenAI recebe novo investimento bilionário para tentar destronar o ChatGPT

A Anthropic, startup de inteligência artificial (IA) que rivaliza com a OpenAI, anunciou na segunda-feira, 3, que fechou uma nova rodada de investimentos, que avaliou a companhia em US$ 61,5 bilhões - pouco mais de um ano atrás, ela valia acima dos US$ 16 bilhões.

Liderada pela empresa de capital de risco Lightspeed Venture Partners, a nova rodada injetará mais US $ 3,5 bilhões na empresa. Desde sua fundação em 2021, a Anthropic levantou mais de US$ 14,8 bilhões de firmas de investimento como a Menlo Ventures e gigantes da tecnologia como Amazon, Google e Salesforce.

Anthropic, do chatbot Claude, recebe novo aporte Foto: Ployker/Adobe Stock

O acordo ocorre em meio a um aumento nos aportes nas mais conhecidas startups de IA. A OpenAI, por exemplo, está pronta para concluir um acordo de captação de recursos de US$ 40 bilhões que avaliaria a empresa em US$ 300 bilhões, quase o dobro de sua avaliação de apenas cinco meses atrás. A xAI, de Elon Musk, está em negociações para uma nova rodada de financiamento que poderá avaliá-la em até US$ 75 bilhões, acima dos US$ 40 bilhões de apenas dois meses atrás.

PUBLICIDADE A OpenAI deu início ao boom da IA no final de 2022 com o lançamento do ChatGPT, dando início a uma onda de financiamento que movimentou bilhões em uma ampla gama de startups. A empolgação de investidores por empresas de IA diminuiu em 2024, pois várias companhias foram incorporadas a gigantes da tecnologia como Google e Amazon. Porém, empresas como a OpenAI e a Anthropic, com seu chatbot chamado Claude, continuaram a aprimorar suas tecnologias, o que trouxe de volta o interesse dos investidores. Dario Amodei, executivo-chefe, e sua irmã, Daniela Amodei, presidente da empresa, fundaram a Anthropic como uma startup que criaria IA com proteções. Assim como vários outros membros da equipe fundadora da empresa, eles deixaram a OpenAI após desentendimentos com a liderança sobre como suas tecnologias estavam sendo financiadas e lançadas pela Microsoft.

Em uma entrevista em um podcast em 2023, Amodei disse que havia uma chance de 10% a 25% de que a tecnologia de IA pudesse destruir a humanidade. Mas em outubro, ele adotou um tom mais otimista, publicando um ensaio de 14 mil sobre os possíveis benefícios das tecnologias de IA.

“Acho que a maioria das pessoas está subestimando o quão radical pode ser o lado positivo da IA, assim como acho que a maioria das pessoas está subestimando o quão ruins podem ser os riscos”, escreveu ele.

No mês seguinte, a Anthropic levantou US$ 4 bilhões da Amazon, seu maior investidor, que aportou um total de US$ 8 bilhões. A Anthropic constrói e opera seus sistemas de IA usando data centers da Amazon e do Google.