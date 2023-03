Samsung volta a enviar carregadores nas caixas dos celulares Galaxy S21 FE e S22

A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 29, que os seus smartphones das linhas Galaxy S21 FE e S22 vão passar a ser comercializados no Brasil com os carregadores inclusos na caixa. O modelo S23 - que é o mais recente da marca, lançado em fevereiro - já estreou com os cabos de carregamento vindo dentro das embalagens dos aparelhos.

Os celulares S22 produzidos a partir do dia do anúncio - 29 de março - vão vir com os carregadores na embalagem e o mesmo vai acontecer com o Galaxy S21 FE a partir de abril. Vale lembrar que, caso algum dos modelos vier sem o cabo incluso, é possível obter o acessório sem taxas adicionais no site Samsung Para Você.

A iniciativa de retirar os carregadores das embalagens dos smartphones surgiu com a Apple em 2020, que justificou a ação dizendo ser para preservar o meio ambiente. Essa situação aconteceu no mundo todo, mas no Brasil, o Procon chegou a multar a companhia dona do iPhone por mais de uma vez.

Seguindo o exemplo, a Samsung também parou de enviar os cabos de carregamento junto dos smartphones, com a mesma justificativa da empresa da maçã, porém acatou os pedidos da Justiça brasileira e voltou a enviar o acessório junto dos eletrônicos. Já a Apple está mais resistente e continua insistindo em comercializar os aparelhos sem o carregador.