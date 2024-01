Ex-número 2 do Facebook, Sheryl Sandberg deixa diretoria e se despede da Meta após 14 anos

THE NEW YORK TIMES — A executiva Sheryl Sandberg, ex-número 2 do Facebook e responsável por alavancar o crescimento da rede social criada por Mark Zuckerberg desde o início, disse na quarta-feira que não se candidataria à reeleição para o conselho de administração da Meta em maio, encerrando seu período de 14 anos e meio em uma função formal na empresa de rede social.

Sheryl permaneceu no conselho de nove assentos depois de deixar o cargo de diretora de operações da Meta em 2022. Em uma postagem em sua página pessoal do Facebook na quarta-feira, ela disse que ainda seria uma consultora da empresa e “sempre estaria lá para ajudar as equipes da Meta”.

O negócio da Meta é forte e está bem posicionado para o futuro, então este parece ser o momento certo para me afastar Sheryl Sandberg, ex-executiva

PUBLICIDADE “O negócio da Meta é forte e está bem posicionado para o futuro, então este parece ser o momento certo para me afastar”, escreveu ela. Em um comentário na página dela no Facebook, Mark Zuckerberg, presidente executivo e fundador da Meta, disse que Sandberg foi “fundamental” para o sucesso de sua empresa.

Zuckerberg contratou Sandberg em 2008 (quando a empresa ainda era conhecida como Facebook) para se tornar sua primeira diretora de operações. Ela supervisionou a entrada inicial do Facebook na publicidade digital, cortejando grandes marcas e pequenas empresas para expandi-la em um empreendimento multibilionário. Ela foi eleita diretora em 2012, quando a empresa estava sendo criticada por ter poucas mulheres em seu conselho.

Sandberg tornou-se uma das executivas de maior destaque no mundo dos negócios e acabou escrevendo um livro best-seller, “Lean In”, sobre sua experiência.

Mas ela também enfrentou críticas durante um dos períodos mais tumultuados do Facebook. Os russos manipularam as plataformas da empresa para disseminar desinformação na eleição presidencial de 2016 nos EUA, e suas práticas de privacidade e coleta de dados foram alvo de escrutínio regulatório.

Sheryl Sandberg foi a diretora de operações do Facebook (hoje Meta), considerada a número 2 da empresa, abaixo de Mark Zuckerberg Foto: Jose Luis Magana/AP - 5/9/2018

