Sinal da Claro passa por instabilidade nesta sexta e deixa usuários sem internet

Muitos usuários que utilizam serviços da operadora Claro reclamaram, nesta manhã de sexta-feira, 16, que não havia sinal para conexão e chamadas nos celulares. O problema foi identificado pela operadora, mas o sinal ainda continua instável. Ainda não se sabe o que causou a queda do serviço.

De acordo com a Claro, o problema foi constatado na região metropolitana de São Paulo, embora algumas cidades do interior também tenham sofrido com a falta de “barrinhas” de sinal. Além das ligações e mensagens, a instabilidade impediu que usuários acessassem a internet móvel da operadora.

Em resposta no Twitter, a empresa recomendou que clientes entrassem em contato com a empresa para verificar se o problema era fruto da instabilidade ou de alguma outra ocorrência.

“A Claro informa que clientes de algumas regiões de São Paulo podem ter enfrentado dificuldade para acessar serviços móveis na manhã desta sexta-feira. A operadora reforça que suas equipes técnicas trabalharam prontamente e os serviços foram restabelecidos”, afirmou a operadora em nota ao Estadão.

Alguns usuários, porém, ainda encontram dificuldade em acessar os serviços. O site de monitoramento de serviços DownDetector apontou que as reclamações de usuários sobre o sinal da Claro começaram pouco antes das 6 horas da manhã, com pico por volta das 8h40.

