Software de direção autônoma da Tesla não terá aprovação regulatória em 2022

Não será em 2022 que os carros da Tesla poderão dirigir de maneira autônoma. Elon Musk afirmou que o software da companhia não terá aprovação regulatória em 2022, segundo a agência Reuters. De acordo com a reportagem, a demora na aprovação da ferramenta indica que ainda faltam ajustes para que seja possível que os carros da montadora transitem sem motorista.

A Tesla também teria proposto melhorias na versão atual do “piloto automático”, que possibilita os veículos acelerar e frear dentro de suas faixas sem o motorista intervir. A montadora agora vende um software complementar por US$ 15 mil chamado “Autodireção Completa” (FSD), que permite que seus carros mudem de faixa e até estacionem de forma autônoma.

A autoridade reguladora dos EUA já afirmou antes que está em processo de avaliação para ver se o software necessita de aprovação. O estudo surgiu depois de investigações sobre acidentes que envolveram veículos da Tesla - também pesaram contra a montadora a divulgação de vídeos mostrando um uso perigoso dessa tecnologia.

Em uma ligação com investidores na semana passada, Musk disse que espera que uma versão atualizada do FSD seja lançada no final deste ano e que, mesmo que seus veículos ainda não estejam preparados para rodarem sem alguém atrás do volante, os motoristas já quase não precisam utilizar nenhum dos controles dos painéis dos carros.

Carros da Tesla não serão aprovados como autônomos neste ano Foto: Mike Blake / Reuters

Além disso, para tentar provar aos reguladores que a tecnologia da Tesla é mais segura que um motorista humano, Musk afirmou também que a montadora quer produzir uma nova atualização do software em 2023 para apresentá-la.

“O carro poderá levá-lo da sua casa ao trabalho, à casa do seu amigo, ao supermercado sem que você toque no volante. É uma questão separada se terá aprovação regulatória. Não terá aprovação regulatória neste momento”, disse Elon Musk.

Na quinta,20, o Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia (DMV) explicou que “faz revisões contínuas do design almejado e das capacidades tecnológicas dos veículos da Tesla”.