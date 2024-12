Sou ‘espionado’ pela Meta AI no WhatsApp? Veja vídeo para entender como ferramenta funciona

A Meta AI, ferramenta de inteligência artificial (IA) da Meta, chegou para os usuários brasileiros no final de outubro e gerou dúvidas sobre privacidade. Funcionando como uma assistente pessoal, agora, a IA está disponível em todos os serviços da empresa: WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger.

Claro, as maiores dúvidas estão relacionadas ao WhatsApp. Uma delas é se é possível remover a ferramenta do aplicativo e a resposta é curta: não. A outra é se a IA é capaz de ler as mensagens trocadas entre os usuários, funcionando como uma espécie de “espião” dentro do app. No vídeo abaixo, detalhamos o funcionamento do novo assistente de IA de Mark Zuckerberg.