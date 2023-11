A SpaceX adiou o segundo lançamento do foguete Starship para sábado, 18. A SpaceX está se preparando para o segundo teste do Starship, o gigantesco foguete que está sendo construído para levar astronautas da Nasa à superfície da Lua e concretizar as ambições de Elon Musk em Marte.

A Administração Federal de Aviação dos EUA concedeu aprovação regulatória para o lançamento na quarta-feira, 15. Embora a empresa tivesse planejado um lançamento na sexta-feira, 17, Musk anunciou na quinta-feira no X, a rede social anteriormente conhecida como Twitter, que também é de sua propriedade, que a SpaceX estava adiando o voo para sábado devido à necessidade de substituir uma peça no foguete.

A SpaceX adiou o segundo lançamento do foguete Starship para sábado, 18 Foto: Thom Baur/Reuters

Aqui está o que você precisa saber sobre o lançamento:

O lançamento do Starship ocorrerá em Boca Chica, Texas, um local na costa do Golfo do México perto da cidade de Brownsville, apelidado pela SpaceX de Starbase. O voo pode ocorrer 8h no horário do leste dos EUA no sábado. A SpaceX transmitirá ao vivo o lançamento no X. Há uma janela de 20 minutos durante a qual a SpaceX pode alçar voo. Missões de teste frequentemente decolam mais tarde na janela de lançamento enquanto os gerentes de voo garantem que os sistemas estejam funcionando conforme projetado. Se o voo for totalmente bem-sucedido, o Starship completará uma viagem parcial ao redor da Terra antes de mergulhar de barriga no Oceano Pacífico perto da ilha de Kauai.

O Starship é um futuro veículo de aterrissagem lunar para a Nasa sob as missões Artemis, enquanto para Musk, fundador e CEO da SpaceX, é central para sua visão de transportar colonizadores para o planeta vermelho. Empilhado sobre o que a SpaceX chama de propulsor Super Heavy, o sistema de foguetes Starship será, por praticamente todas as medidas, o maior e mais poderoso já construído.

É o foguete mais alto já construído, com 394 pés de altura, quase 90 pés mais alto do que a Estátua da Liberdade, incluindo o pedestal. É projetado para ser totalmente reutilizável, com o propulsor Super Heavy aterrissando de maneira semelhante aos foguetes Falcon 9 menores da SpaceX, e o Starship capaz de retornar do espaço, mergulhando através da atmosfera como um paraquedista antes de se posicionar verticalmente para o pouso.

O que deu errado no primeiro lançamento?

Durante o primeiro voo do Starship, ocorreu uma enorme nuvem marrom abaixo do foguete enquanto os motores eram acionados, contendo sujeira, rochas e até pedaços de concreto do tamanho de rochas. Consequentemente, o Starship inclinou para o lado devido à falha de três dos 33 motores do propulsor. Embora tenha alcançado a torre de lançamento e parecia estar indo bem por grande parte do próximo minuto, sinais de problemas surgiram. Seis dos motores pareciam ter falhado, e o propulsor não se separou do estágio superior conforme planejado. Em vez disso, o Starship começou a tombar lentamente, e um minuto depois, explosivos destinados a destruir o foguete fora de curso finalmente explodiram.

Para este voo do Starship, a SpaceX introduziu mudanças significativas, incluindo o “hot firing”, onde os motores da fase superior são acionados enquanto o propulsor ainda está conectado, potencialmente melhorando o desempenho. Além disso, foram feitas alterações no design do foguete para evitar vazamentos de combustível e incêndios, e melhorias foram feitas no sistema de término de voo que demorou muito para destruir o Starship.

No lançamento, para evitar que os motores do foguete destruam o concreto abaixo e levantem outra nuvem de destroços e poeira, a SpaceX adicionou uma estrutura com dois pratos com furos no prato superior, agindo como um “chuveiro de aço maciço e super forte”, direcionado para cima. Centenas de milhares de galões de água borrifados a partir desse sistema atuarão como uma almofada, absorvendo o calor e a força dos motores do foguete, protegendo o aço e o concreto./THE NEW YORK TIMES