SpaceX, de Elon Musk, lança primeiros satélites Starlink para serviço de telefonia móvel

BLOOMBERG - A SpaceX, de Elon Musk, lançou na terça-feira, 2, um foguete carregando seu primeiro conjunto com seis satélites Starlink, com recursos Direct to Cell. Os satélites serão capazes de oferecer serviço de telefonia móvel, iniciando por mensagens de texto, em quase todo o território dos Estados Unidos, permitindo conectividade nas chamadas “zonas mortas”, onde hoje não há sinal.

Operando como uma torre de celular no espaço, os satélites funcionam com os telefones existentes dos usuários, em vez de usar equipamentos especializados, para permitir mensagens de texto cheguem e sejam enviadas de áreas onde os sinais celulares tradicionais são fracos ou inexistentes. No futuro, a SpaceX poderá oferecer serviços de voz e dados, disse Kate Tice, gerente sênior de engenharia de sistemas de qualidade, em um webcast para o lançamento na terça-feira.

A SpaceX está trabalhando com a operadora T-Mobile nos Estados Unidos, uma parceria anunciada em 2022 e a aprovação dos Estados Unidos para realização de testes foi concedida no mês passado. A empresa de Musk trabalhará com outras operadoras no resto do mundo: Optus da Singapore Telecommunications na Austrália, Salt Mobile SA na Suíça, Rogers Communications no Chile e no Peru e KDDI Corp. no Japão.

Empresa de Musk ainda trabalhará com outras operadoras no resto do mundo, como Optus da Singapore Telecommunications na Austrália e KDDI Corp. no Japão. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Arquivo

Espera-se que a Starlink gere cerca de US$ 10 bilhões em vendas totais este ano, superando seu negócio de lançamento de foguetes e respondendo por dois terços do total, informou a Bloomberg News. Musk está considerando uma oferta pública inicial para o negócio de satélites Starlink, de rápido crescimento, já no final de 2024, de acordo com a Bloomberg.