SpaceX pressiona reguladores para novo lançamento de foguetão Starship

THE WASHINGTON POST - Apenas neste ano, a SpaceX já lançou seus foguetes mais de 70 vezes — uma média de cerca de um a cada quatro dias — uma taxa sem precedentes que revolucionou o setor. Mas, à medida que continua a aumentar drasticamente essa taxa de voos e com seu enorme foguete Starship pronto para outro teste, os funcionários da empresa dizem estar preocupados que o governo americano não consiga acompanhar o ritmo e esteja sufocando a capacidade da NASA de levar os astronautas de volta à Lua.

William Gerstenmaier, vice-presidente de construção e confiabilidade da SpaceX, disse ao jornal americano The Washington Post que pretende insistir nesse ponto em uma audiência no Senado americano marcada para quarta-feira, 18, onde ele pedirá ao Congresso que simplifique as regulamentações e aumente o número de funcionários da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dedicados à emissão de licenças de lançamento espacial.

“Com as taxas de voo que estão aumentando, com os outros participantes que estão entrando a bordo, vemos que há um problema potencialmente grande no setor, em que o ritmo do governo não será capaz de acompanhar o ritmo de desenvolvimento do setor privado”, disse Gerstenmaier antes de seu depoimento perante o subcomitê de Comércio do Senado sobre Espaço e Ciência.

Em abril, a tentativa de voo inaugural da Starship terminou alguns minutos após o lançamento, quando o foguete mais potente já construído começou a cair descontroladamente e teve que ser destruído pelo sistema de terminação de voo a bordo. A força da decolagem, impulsionada por 33 motores, também destruiu a plataforma de lançamento e enviou pedras e detritos voando pelo canto remoto do sul do Texas, onde está situado o local de lançamento.

Ninguém ficou ferido, mas a FAA ordenou uma investigação, que foi concluída no mês passado e exigiu que a SpaceX executasse 63 ações corretivas. A tentativa de lançamento também gerou uma ação judicial de grupos ambientais preocupados com o impacto que a Starship teria na área.

Antes que a SpaceX possa voar com a Starship novamente, ela deve obter uma licença da FAA “que trate de todos os requisitos de segurança, ambientais e outros requisitos regulatórios antes do próximo lançamento da Starship”, disse a FAA em um comunicado no mês passado. “A FAA está otimista de que poderá concluir a análise de segurança do pedido de licença até o final de outubro”.

Continua após a publicidade

Mas também observou que a empresa deve aderir a um processo adicional de revisão ambiental que está realizando com o U.S. Fish and Wildlife Service. Agora parece que a consulta ao Fish and Wildlife se estenderá até novembro, disse recentemente um funcionário da FAA ao The Washington Post.

Os funcionários da SpaceX disseram ao jornal americano que trabalharam durante dois anos para obter a licença inicial de lançamento da Starship e agora esperaram meses pela segunda.

“Estamos prontos para voar há algumas semanas”, disse Tim Hughes, vice-presidente sênior de negócios globais e assuntos governamentais da SpaceX. “E gostaríamos muito que o governo fosse capaz de agir tão rapidamente quanto nós. Se você consegue construir um foguete mais rápido do que o governo consegue regulamentá-lo, isso está de cabeça para baixo e precisa ser resolvido. Portanto, acreditamos que algumas reformas regulatórias são necessárias.”

Em 2021, a NASA concedeu à SpaceX um contrato de US$ 2,9 bilhões para usar a Starship como a espaçonave que transportaria os astronautas de e para a superfície da Lua como parte do programa Artemis da agência espacial. Em vista disso, a FAA deve trabalhar com rapidez, disseram os funcionários da empresa nas entrevistas.

Foguete Starship, da SpaceX, já está pronto para segundo teste de voo, afirma a empresa Foto: Divulgação/SpaceX

“Deveria haver algum tipo de priorização em relação a programas de importância nacional”, disse Hughes. “Por exemplo, os lançamentos que atendem ao programa Artemis. Seria de se esperar que eles fossem tratados com a máxima eficiência, tudo dentro do contexto de proteção da segurança pública.”

Musk há muito tempo se irrita com os reguladores e já apontou para a FAA por se mover muito lentamente antes. No final de 2020, a empresa lançou um protótipo de sua espaçonave Starship em violação de sua licença. “Ao contrário de sua divisão de aeronaves, que é boa, a divisão espacial da FAA tem uma estrutura regulatória fundamentalmente quebrada”, escreveu Musk na época no Twitter. “Suas regras são destinadas a um punhado de lançamentos dispensáveis por ano a partir de algumas instalações governamentais. De acordo com essas regras, a humanidade nunca chegará a Marte.”

Continua após a publicidade

Recentemente, Musk se reuniu com autoridades sênior da FAA em Washington, no que as autoridades disseram ter sido um encontro cordial e produtivo.

A FAA não respondeu a um pedido de comentário. Mas em um post recente no blog, Kelvin Coleman, chefe do Escritório de Transporte Espacial Comercial da FAA, disse que a agência é “desafiada a acompanhar o ritmo desse setor - acompanhar o ritmo intelectualmente, não apenas no licenciamento. É isso que o torna divertido. Gostamos de enfrentar o desafio”.

“À medida que vemos mais empresas e a cadência das operações aumentar, o que isso significa para nós é o aumento da demanda por nossos produtos e serviços. Ainda temos que crescer na forma como atendemos a essa demanda”, disse ele.

Um funcionário sênior da FAA, que não estava autorizado a falar publicamente, disse que a divisão espacial da agência “vem solicitando mais recursos há vários anos, mas com pouca sorte”. A pessoa disse que a agência “teve que transferir todos os recursos que alocamos para os programas [da SpaceX] para a Starship para dar suporte ao próximo lançamento, o que significa que o trabalho no Falcon está suspenso no momento. Portanto, eles estão começando a sentir isso de forma real”.

A demanda sobre a FAA só vai aumentar. Em 2015, a FAA, que se preocupa principalmente com a proteção de pessoas e propriedades no solo, licenciou apenas 15 lançamentos. Até 2027, a projeção é que esse número aumente para 288.

A SpaceX pretende fazer até 12 lançamentos por mês no próximo ano e espera começar a usar a Starship para colocar em órbita sua próxima geração de satélites de internet Starlink. Espera-se que os novos foguetes que estão sendo desenvolvidos pela United Launch Alliance, a joint venture da Boeing e da Lockheed Martin, e pela Blue Origin, a empresa espacial fundada por Jeff Bezos, comecem a voar nos próximos meses ou anos.

“Acho que a preocupação geral é que estamos realmente atrasando o que o governo quer fazer”, disse Gerstenmaier. “Estamos colocando em risco a liderança dos EUA com a abordagem atual. E acho que este é um momento crucial, porque só vejo isso se intensificando à medida que outros fornecedores entram em operação e mais atividades avançam.”

Continua após a publicidade

Isso também está prejudicando a SpaceX, disse ele.

“A inovação que precisamos manter para sermos líderes em voos espaciais está sendo prejudicada porque é incompatível com a abordagem regulatória”, disse ele. “Quero enfatizar que não estamos dizendo que queremos colocar a segurança pública em risco de qualquer forma. Queremos proteger a segurança pública. Mas queremos agir o mais rápido possível dentro dessa estrutura.”