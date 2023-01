SpaceX deve ser avaliada em US$ 137 bi depois de aporte milionário liderado pela Andreessen Horowitz

Uma nova rodada de investimento milionária pode elevar o valor de mercado da SpaceX, empresa de exploração espacial de Elon Musk, para US$ 137 bilhões. De acordo com o canal americano CNBC, a empresa está levantando um aporte de US$ 750 milhões liderado pelo fundo A16Z.

Além da investidora, fundos como Sequoia, Gigafund e o Founders Fund podem fazer parte da rodada. O investimento chega em um momento importante para Musk, que enfrenta duras críticas pela forma com que está lidando com ações da Tesla, sua empresa de carros elétricos. O bilionário tem, frequentemente, vendido ações para financiar a compra do Twitter.

Apesar da questão, para a SpaceX, o imbróglio com o Twitter não parece ser uma questão. Em 2022, a empresa recebeu mais de US$ 2 bilhões em aportes, fechou parcerias com a NASA e enviou missões tripuladas para o espaço com sucesso.

A SpaceX e a A16Z não comentaram sobre a rodada quando questionados pela reportagem da CNBC. A transação, porém, foi citada em um email visto pelo canal americano, que informava a intenção de Andreessen Horowitz em liderar o investimento na empresa espacial.