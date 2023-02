Spotify vai demitir 6% dos funcionários nesta semana, diz agência

O Spotify deve ser mais uma empresa de tecnologia a fazer demissões em massa neste mês de janeiro. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, a empresa vai demitir cerca de 6% de seus funcionários nesta semana, segundo fontes próximas afirmaram nesta segunda-feira, 23. O corte deve afetar aproximadamente 600 pessoas na operação global da empresa e está sendo encarada como uma medida para diminuir custos em uma possível recessão.

As demissões também vão tirar Dawn Ostroff, diretor de conteúdos e publicidade do streaming, do cargo. A Bloomberg afirmou que a saída do executivo também é parte da reestruturação de cargos da empresa, que deve passar por uma revisão interna após o corte.

Ao todo, quase 10 mil funcionários fazem parte do quadro de trabalho do Spotify, segundo um levantamento de outubro de 2022, e essa é a primeira demissão em massa feita pela empresa no período de crise que atinge, também, outras empresas de tecnologia.

Durante a manhã desta segunda-feira, os papéis da companhia seguiam em alta na bolsa, ainda antes da abertura do mercado, com um aumento de 6,2%. O Spotify não confirmou as demissões e não quis comentar o assunto.

Na última semana, o Google anunciou a demissão de 12 mil pessoas na sua operação global. Ainda em janeiro, a Microsoft também informou que cerca de 10 mil pessoas deixarão a empresa nos próximos meses. O total de demitidos nas Big Techs, as gigantes de tecnologia, apenas em 2023, já ultrapassa os 47 mil.