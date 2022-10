Spotify deve aumentar o preço das assinaturas em 2023; Brasil teve aumento em 2021

Publicidade

Pagar um plano de assinatura de música no Spotify pode ficar mais caro em 2023. Nesta terça-feira, 25, a empresa afirmou que deve aumentar os preços do serviço em mercados como o dos EUA, que não tiveram mudança nos valores desde a chegada do app, em 2011. A empresa não informou se os preços devem aumentar também no Brasil.

De acordo com Daniel Ek, presidente da empresa, o plano deve ultrapassar o valor de US$ 10 em algum momento do ano que vem. O fundador do streaming informou aos investidores sobre o objetivo durante uma reunião após o balanço financeiro, divulgado nesta terça. No relatório, a empresa sueca viu um aumento de 13% e um número total de assinantes — são 195 milhões de contas pagas e 456 milhões de usuários totais.

A declaração de Ek também chega em um momento de tensão com a Apple, em relação ao app na loja da marca californiana. O Spotify comprou, recentemente, uma divisão de audiobooks para oferecer livros por assinatura na plataforma. Ao adquirir um exemplar, o app redireciona para um site no navegador para que a compra seja concluída — a Apple cobra 30% de taxa nas transações de apps dentro da loja.

Com isso, o Spotify tentou fazer uma manobra para escapar da tarifa, mas não agradou executivos da gigante de tecnologia e as transações fora da loja de apps foram barradas.

“Esta era uma questão que a gente previa, mas o que não prevíamos era o quanto a Apple seria rigorosa em rejeitá-la”, afirmou Ek. “Isso destaca o absurdo do atual regime da App Store que estamos vendo no momento.”

Segundo o jornal americano Wall Street Journal, um porta-voz da Apple informou que a decisão foi tomada porque o Spotify não seguiu as diretrizes sobre “comunicações explícitas no aplicativo para direcionar usuários fora do aplicativo” para compras digitais. “Fornecemos orientações claras sobre como resolver o problema e aprovamos o aplicativo depois que eles fizeram alterações que o colocaram em conformidade”, disse o porta-voz.

Usuários no Brasil já sofreram com o aumento de preços das assinaturas por aqui em 2021, quando a empresa elevou o plano premium simples de R$ 16,90 para R$ 19,90 mensais, o premium duo foi de R$ 21,90 para R$ 24,90 e o plano família subiu 30%, de R$ 26,90 para R$ 34,90.