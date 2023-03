Spotify quer ser rede social em maior mudança do app nos últimos 10 anos; veja como ficou

O Spotify anunciou nesta quarta-feira, 8, uma nova interface para o aplicativo de música — considerada a maior mudança na plataforma desde que foi lançada para celulares, em 2013. Agora, os usuários poderão navegar no app como uma rede social, com um feed rolável, semelhante ao TikTok e Instagram.

A novidade foi apresentada no Stream On, evento da empresa que aconteceu em Los Angeles pela segunda vez e foi transmitido virtualmente para todo o mundo. A mudança de interface vai aproximar o app de um feed de rede social, parecido com o que o TikTok e o Instagram fazem com seus conteúdos de vídeos curtos.

De acordo com Gustav Söderström, chefe de tecnologia do Spotify, a nova experiência deve chegar aos usuários a partir desta quarta e inclui uma maior interação entre vídeo e música. Para isso, a página principal já deve incluir clipes de músicas recomendadas e que estão “bombando” na plataforma.

Na parte de cima da tela principal, o menu de áudio, podcasts e outros conteúdos vai continuar disponível, mas em uma seção menor. A navegação também segue o estilo do “arrasta para cima”, que permite que o usuário possa navegar entre os conteúdos na mesma dinâmica de redes sociais, com publicações que podem ser vídeos de músicas, videocasts ou conteúdo de audiobooks, por exemplo.

A ideia é que os conteúdos, mesmo os de áudio, possam se tornar mais visuais. Outra aposta no formato é a visibilidade para novos artistas na navegação do app. De acordo com Söderström, o novo modelo facilita para o usuário salvar novas músicas e conteúdos intuitivamente.

Novo app já está disponível para usuários do Spotify Foto: Spotify/Divulgação

Continua após a publicidade

Outras novidades

A empresa também apresentou a ferramenta DJ, anunciada em fevereiro deste ano, que funciona como um assistente pessoal musical e de produtos de áudio. O recurso é capaz de indicar músicas, podcasts e vídeos com base no histórico de uso do app de forma personalizada e comentar sobre os conteúdos, quase em uma conversa com o usuário. Segundo a empresa, as recomendações são individualizadas por algoritmo para cada perfil de forma diferente.

Ferramenta DJ vai trazer recomendações são individualizadas via algoritmos Foto: Spotify/Divulgação

Outra novidade é a chegada do Smart Shuffle para podcasts. A ferramenta, que recomenda músicas semelhantes a uma playlist do usuário, agora também vai usar algoritmos para a indicação de podcasts.

Além disso, o app vai adicionar uma página de contagem regressiva personalizada para novos lançamentos de artistas. Ainda para os criadores, o recurso “Spotify Clips” vai permitir , artistas poderão também publicar vídeos de bastidores e outros conteúdos além das produções musicais.