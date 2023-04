Starship: Explosão de foguete da SpaceX causou incêndio em área florestal

WASHINGTON POST - O lançamento da Starship da SpaceX — considerado o foguete mais poderoso do mundo — explodiu acima do Texas na última semana e gerou muitas conversas entre os entusiastas do espaço, mas também provocou um incêndio de 1,4 hectares em um parque estadual.

Na quarta-feira, 26, o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA deu detalhes sobre as consequências do lançamento. Além do incêndio, disseram autoridades do serviço, grandes pedaços de concreto e chapas de aço inoxidável estavam entre os objetos encontrados a milhares de metros de distância. Os funcionários também descobriram que uma pluma de concreto pulverizado depositou material a 10,5 km a noroeste da plataforma de lançamento.

A SpaceX lançou seu foguete de Boca Chica, Texas, na manhã do dia 20 de abril, de uma plataforma adjacente ao Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Baixo Rio Grande. Cerca de quatro minutos depois, o foguete não tripulado explodiu sobre o Golfo do México.

Devido ao grande porte do foguete, muitos especialistas consideraram o lançamento um sucesso. As explosões, alertaram, fazem parte do processo de tentativa e erro da ambiciosa indústria aeroespacial. No entanto, foi o lançamento antes da explosão que os funcionários federais analisaram.

Os funcionários não encontraram destroços em terras pertencentes ao Refúgio, mas a equipe documentou cerca de 156 hectares de destroços nas instalações da SpaceX e no Parque Estadual Boca Chica, que é alugado pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem e gerenciado como parte das terras do Refúgio. O incêndio de 1,4 hectares também ocorreu em terras do parque estadual Boca Chica.

“Até o momento, nenhum pássaro ou animal morto foi encontrado em terras pertencentes ou gerenciadas pelo Refúgio”, disse o serviço federal. O Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Baixo Rio Grande foi criado em 1979 e se estende por 16 mil hectares. O refúgio abriga 1,2 mil tipos de plantas, juntamente com 700 espécies de vertebrados, incluindo quase 500 espécies de aves e 300 tipos de borboletas, de acordo com uma descrição federal do refúgio.

Várias pessoas acompanharam o lançamento da Starship no sul do Texas, em 20 de abril Foto: Go Nakamura/Reuters

“Você encontrará 11 comunidades biológicas diferentes, desde a floresta espinhosa de Chihuahuan até as áreas úmidas das marés”, diz um guia para os visitantes do refúgio. “Uma rara Jaguatirica se funde com a vegetação sombria. Um par de carcarás com crista desliza sobre o rio. Uma borboleta asa azul mexicana aparece, enquanto os grandes bem-te-vis emitem um insistente som de ‘bem-te-vi, bem-te-vi’”.

Antes do lançamento da Starship, autoridades do condado de Cameron anunciaram o fechamento da Rodovia 4 do Texas e da Praia Boca Chica. A previsão era que reabrissem na sexta-feira, 21, mas o fechamento durou até sábado, 22, o que, segundo as autoridades, impediu que sua equipe acessasse terras do Refúgio de propriedade e gerenciadas pela agência.

A agência anunciou que tem mantido contato com a SpaceX “para fornecer orientação no local e minimizar novos impactos e reduzir danos de longo prazo aos recursos naturais”.

Eles também estão coordenando com a Administração Federal de Aviação em sua avaliação do local e verificando se têm alguma recomendação sobre como cumprir a Lei de Espécies Ameaçadas.