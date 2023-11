Starship: foguetão da SpaceX pode ser lançado nesta sexta-feira

Sete meses após explodir no ar, o foguete Starship da SpaceX, pode realizar um novo voo. Elon Musk, dono da empresa espacial, anunciou nesta terça-feira, 14, que a autorização de voo deve fica pronta a tempo para o segundo lançamento acontecer na sexta-feira, 17.

O anúncio foi feito pelo CEO em sua conta oficial do X (ex-Twitter), informando que a licença de lançamento deve ser emitida até sexta-feira pela Administração Federal de Aviação (FAA), órgão regulador do setor nos EUA.

Starship pode ter seu segundo voo teste na sexta-feira Foto: Joe Skipper/Reuters

Segundo a Bloomberg, a informação sobre a data também foi postada no site da FAA, órgão que regula voos nos EUA. A janela de lançamento também pode se estender para os dias 18 e 19 de novembro.

Em setembro, a FAA chegou a revelar um relatório exigindo 63 alterações na Starship para evitar outros acidentes e abriu uma investigação. A expectativa era que a licença ainda demorasse a sair, mas a empresa pressionou para obter a nova autorização.

A SpaceX aguarda por uma nova chance desde a falha do primeiro voo, em abril deste ano. Na época, o Starship explodiu quatro minutos após o lançamento após apresentar falhas Posteriormente a companhia afirmou que a causa da explosão foi um vazamento de propelente na parte traseira do propulsor Super Heavy, o que eventualmente cortou a conexão com o computador de voo principal do veículo. Segundo a companhia, isso levou a uma perda de comunicações com a maioria dos motores do propulsor e, finalmente, ao controle do veículo.

O lançamento causou danos substanciais à plataforma, fazendo “chover sujeira” em uma pequena cidade a 10 km do local da base da companhia. O incidente chegou também a provocar um incêndio ambiental.

O Starship é o maior foguete já produzido na história, e Musk planeja utilizá-la para explorar o espaço e chegar até Marte.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani