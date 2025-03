Novo voo do Starship, foguetão de Elon Musk, é cancelado após problemas antes da decolagem

O oitavo voo do Starship, maior foguete já construído pela SpaceX de Elon Musk, foi cancelado nesta segunda-feira, 3. O lançamento estava marcado para às 20h45 (horário de Brasília) a partir da base da empresa em Boca Chica, no Texas. No entanto, faltando 40 segundos para o lançamento, a contagem regressiva foi pausada após a companhia detectar problemas. As falhas persistiram e a SpaceX decidiu cancelar o voo, mas uma nova data ainda precisa ser confirmada pela empresa - a companhia também não confirmou o que causou o cancelamento.

Em um post na rede social X, da qual é dono, Musk declarou que existem “muitas dúvidas sobre o voo” e que a equipe identificou uma queda de 20 bar na pressão de partida da rotação no solo. Segundo o bilionário, a melhor decisão seria desmontar o veículo, inspecionar ambos os estágios e tentar novamente “em um ou dois dias”.

PUBLICIDADE O novo teste está programado para acontecer após o foguete não ter conseguido completar a sua trajetória em novembro. Naquele episódio, o foguete perdeu o contato com a Terra cerca de 8 minutos após seu lançamento. Com isso, mudanças no hardware e na operação do veículo foram realizadas, segundo a SpaceX. A missão desta segunda-feira têm como objetivos metas não alcançadas nos voos anteriores, como a tentativa de implantação de carga útil da Starship, além de experimentos que visam retornar o estágio superior ao local de lançamento para uma captura controlada. O voo também inclui a decolagem, retorno e possível captura do propulsor Super Heavy, propulsor do foguete. Em novembro, o lançador teve sucesso.

Starship é preparado para oitavo voo Foto: Brandon Bell/AFP

O voo é parte dos esforços de Musk para produzir um foguete com capacidade de chegar à Lua e não foi tripulado.

Durante o teste, a Starship implantará quatro simuladores Starlink, como o primeiro exercício de uma missão de transporte de satélites. Segundo a empresa, os simuladores estarão na mesma trajetória suborbital da Starship e devem ser desintegrados na reentrada da Terra.

O teste também servirá para validar materiais e estratégias de proteção térmica, incluindo a remoção de ladrilhos em áreas vulneráveis e o uso de opções metálicas com resfriamento ativo. Já o propulsor Super Heavy, peça-chave para a reutilização do sistema, conta com um novo computador de voo. Caso as condições de segurança sejam favoráveis, a SpaceX tentará capturar o propulsor após seu retorno. Caso contrário, ele será direcionado para um mergulho controlado no Golfo do México. A missão também tentará recuperar a nave.

Histórico

Em seu primeiro teste, o foguete decolou em abril do ano passado, mas explodiu quatro minutos depois do lançamento, a 39 quilômetros de altitude, por vazamento do propelente na parte traseira do propulsor Super Heavy, o que eventualmente cortou a conexão com o computador de voo principal do veículo. Segundo a Space X, isso levou a uma perda de comunicações com a maioria dos motores do propulsor e, finalmente, do controle do veículo.

À época, a explosão trouxe danos à região texana, fazendo “chover sujeira” em uma cidade próxima à decolagem, a 10 km do lançamento. O incidente chegou também a provocar um incêndio florestal, gerando uma investigação ambiental nos EUA.

Para voar novamente, a Space X teve de cumprir com 63 exigências feitas pela administração federal de aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) após a explosão. As mudanças incluíam uma relacionada ao processo de separação das naves, no qual o segundo estágio, a própria nave Starship, liga seus motores durante o mesmo processo de separação, e não depois, visando a obter mais potência.

Se tudo ocorresse como o planejado, o voo do Starship duraria 90 minutos, atingindo a órbita da Terra e dando uma volta quase completa ao redor do planeta.

A quarta tentativa foi a primeira com 100% de sucesso em todas as etapas de voo, desde o trajeto até a recuperação do booster e o pouso da nave. A decolagem foi realizada apesar de um dos 33 motores do lançador ter falhado na subida. As temperaturas não passaram dos limites fatais e a descida, auxiliada pela atmosfera (o que desacelera o foguete), foi estável. Com isso, o Starship é o maior foguete da história a realizar integralmente um voo fora do planeta.

Já o quinto voo foi o primeiro a ter a recuperação do propulsor do foguete na Starbase. No teste, realizado em outubro, o Heavy Booster foi recapturado cerca de 7 minutos após o lançamento, pela própria torre de lançamento, com duas estruturas que simulam uma espécie de braço para segurar o propulsor, chamada Mechazilla. O Starship fez seu pouso no Oceano Índico 1 hora e 5 minutos após deixar a base de lançamento no Texas. Conheça o foguete Starship O Starship é o foguete reutilizável mais potente desenvolvido pela Space X. O objetivo é levar a Humanidade à Lua e, depois, à Marte, cuja viagem deve durar US$ 10 milhões e US$ 60 milhões. A companhia diz que o foguete pode ser utilizado para transporte de até 150 toneladas de carga na Terra, com viagens de até uma hora e meia para qualquer parte do mundo.

“A Starship poderá transportar até 100 pessoas em voos interplanetários de longa duração”, diz em seu site a Space X sobre a espaçonave. “A Starship também ajudará a possibilitar a entrega de satélites, o desenvolvimento de uma base lunar e um transporte ponto a ponto aqui na Terra.”

O Starship é apelidado de “foguetão” porque é muito maior que o antecessor da Space X, o Falcon 9, de 70 metros. O irmão mais recente, no caso, mede 120 metros de altura, tem 9 metros de diâmetro e pesa 1,3 mil toneladas.

