Starship, foguetão de Elon Musk, tenta novo voo neste sábado; acompanhe o vídeo

A Space X, empresa de turismo espacial de Elon Musk, planeja colocar em voo neste sábado, 18, o Starship, foguete de 121 metros de altura e projetado para ser a espaçonove mais potente do mundo. O lançamento está previsto para as 10 horas do horário de Brasília, com duração de 90 minutos na cidade de Boca Chica, no Texas, Estados Unidos. A transmissão ocorrerá ao vivo e você poderá acompanhar abaixo.

Esse é o segundo lançamento do Starship. O foguete decolou em abril passado, mas explodiu a quatro minutos depois do lançamento, a 39 quilômetros de altitude, por vazamento do propelente na parte traseira do propulsor Super Heavy, o que eventualmente cortou a conexão com o computador de voo principal do veículo. Segundo a Space X, isso levou a uma perda de comunicações com a maioria dos motores do propulsor e, finalmente, do controle do veículo.

À época, a explosão trouxe danos à região texana, fazendo “chover sujeira” em uma cidade próxima à decolagem, a 10 km do lançamento. O incidente chegou também a provocar um incêndio florestal, gerando uma investigação ambiental nos EUA.

Para voar novamente, a Space X teve de cumprir com 63 exigências feitas pela administração federal de aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) após a explosão. As mudanças incluíam uma relacionada ao processo de separação das naves, no qual o segundo estágio, a própria nave Starship, liga seus motores durante o mesmo processo de separação, e não depois, visando a obter mais potência.

Starship, nave espacial da SpaceX, deve decolar no sábado 18 Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP - 17/11/2023

Se tudo correr como o planejado, o voo do Starship deve durar 90 minutos, atingindo a órbita da Terra e dando uma volta quase completa ao redor do planeta. A finalização deve ocorrer nas águas do Oceano Pacífico, a 100 quilômetros do Havaí, nos Estados Unidos.

O anúncio do voo do Starship havia sido feito por Elon Musk no X na última terça-feira, 14. O objetivo do bilionário é utilizar o foguete para, em 2025, levar a tripulação da agência especial americana (a Nasa) à Lua, em primeira missão. A longo prazo, no entanto, o plano do bilionário é utilizar a nave para transportar carga e pessoas para Marte.

Foguete Starship, da SpaceX Foto: Divulgação/SpaceX

O foguete Starship

O Starship é o foguete reutilizável mais potente desenvolvido pela Space X. O objetivo é levar a Humanidade à Lua e, depois, à Marte, cuja viagem deve durar US$ 10 milhões e US$ 60 milhões. A companhia diz que o foguete pode ser utilizado para transporte de até 150 toneladas de carga na Terra, com viagens de até uma hora e meia para qualquer parte do mundo.

“A Starship poderá transportar até 100 pessoas em voos interplanetários de longa duração”, diz em seu site a Space X sobre a espaçonave. “A Starship também ajudará a possibilitar a entrega de satélites, o desenvolvimento de uma base lunar e um transporte ponto a ponto aqui na Terra.”

O Starship é apelidado de “foguetão” porque é muito maior que o antecessor da Space X, o Falcon 9, de 70 metros. O irmão mais novo, no caso, mede 120 metros de altura, tem 9 metros de diâmetro e pesa 1,3 mil toneladas.

A espaçonave traz o propulsor Super Heavy (de 69 metros de altura), responsável por levar o Starship até a órbita da Terra em cerca de 170 segundos. O lançador traz 33 motores Raptor, com empuxo de 72 meganewtons (o dobro do motor da Falcon 9, o Merlin). Assim como a nave principal, o lançador pode ser reutilizado para novos voos.

Já a nave Starship tem altura de 50 metros, é equipada com três motores Raptor e mais três motores Raptor Vacuum, modelo com escape maior para maximizar a eficiência no espaço. O veículo traz também um tanque de metano líquido e outro tanque de oxigênio líquido para combustão.