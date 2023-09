O foguete Starship, da SpaceX, empresa de Elon Musk, está pronto para realizar seu segundo teste de voo. A empresa mostrou fotos no X, ex-Twitter, da finalização da montagem do gigante, que combina o protótipo da nave ao propulsor conhecido por “Super Heavy”. A finalização foi feita na base espacial Starbase, no Texas, EUA.

Para o segundo teste, a companhia ainda aguarda a aprovação das regulamentações exigidas pela FAA (Federal Aviation Administration), conforme explicou Musk em um tuíte feito no no X, ex-Twitter. A etapa é obrigatória para realizar o teste de voo.

Alcântara: o desastre espacial brasileiro Ouça todos os episódios do novo podcast especial do 'Estadão'

O objetivo da SpaceX com relação ao Starship é que o foguete seja um veículo capaz de realizar várias missões espaciais, desde o lançamento de satélites em órbita terrestre até viagens tripuladas à Lua e Marte. Ao todo, o foguete tem 120 metros de altura.

Até agora, apenas um modelo Starship foi testado com a impulsão do super motor Heavy. O lançamento aconteceu em abril deste ano, como parte de um teste realizado na Starbase, porém o foguete explodiu quatro minutos após seu lançamento.

Com a “falha” no primeiro lançamento, a SpaceX implementou várias melhorias neste segundo modelo Starship. Uma das mudanças mais notáveis é a transição para uma estratégia de “estágio quente”, onde o estágio superior do foguete aciona seus motores antes de se separar do primeiro estágio.

Continua após a publicidade

A FAA, porém, ainda está revisando o relatório do incidente apresentado pela SpaceX referente ao voo de abril, que danificou a plataforma de lançamento da Starbase. Só depois da autorização o lançamento poderá ser feito.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani