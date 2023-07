Startup de IA anuncia financiamento de R$ 6,23 bilhões com Bill Gates, Eric Schmidt e Nvidia

A Inflection AI, startup de inteligência artificial, anunciou na última quinta-feira, 29, que a empresa arrecadou US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 6,23 bilhões) em uma nova rodada de financiamento liderada pela Microsoft, Reid Hoffman (co-fundador do Linkedin), Bill Gates, Eric Schmidt (ex-CEO do Google) e o novo investidor Nvidia.

Startup de inteligência artificial anuncia financiamento de R$ 6,23 bilhões com Bill Gates, Eric Schmidt e Nvidia

O novo financiamento eleva o total arrecadado pela empresa para US$ 1,525 bilhão (cerca de R$ 7,3 bilhões). “Estamos de fato construindo o maior supercomputador do mundo com os chips H100 da Nvidia”, disse o CEO Mustafa Suleyman na sexta-feira, 30, à Bloomberg Television. “Isso é obviamente muito caro.”

Os co-fundadores da Inflection AI incluem figuras importantes do Vale do Silício, segundo a Bloomberg. Suleyman foi co-fundador do influente laboratório de inteligência artificial do Google, o Deep Mind. Ele começou a nova empresa no ano passado com ReidHoffman, co-fundador do LinkedIn e sócio da Greylock Partners.

Anteriormente, a Inflection AI arrecadou US$ 225 milhões em uma primeira rodada de financiamento no início de 2022, com a participação da Greylock, Microsoft, Reid Hoffman, Bill Gates, Eric Schmidt, Mike Schroepfer, Demis Hassabis, Will.i.am, Horizons Ventures e Dragoneer.

Em pouco mais de um ano, a Inflection AI desenvolveu um dos modelos de linguagem mais sofisticados do mercado para permitir que as pessoas interajam com o Pi, uma “inteligência artificial pessoal”. O Pi foi projetado para ser um companheiro “gentil e de apoio, oferecendo conversas em texto e voz, conselhos amigáveis e informações concisas de maneira natural e fluente”, segundo comunicado de imprensa.

Juntamente com Core Weave e Nvidia, a Inflection AI afirmou que está construindo o maior cluster de IA do mundo, composto por 22.000 GPUs Tensor Core H100 da Nvdia.

“Um benefício poderoso da revolução da IA é a capacidade de usar uma linguagem natural e conversacional para interagir com supercomputadores e simplificar aspectos de nossas vidas cotidianas”, disse Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia.

O chatbot Pi

Pi, nome que vem do inglês “personal intelligence” (inteligência pessoal), foi criado para oferecer às pessoas um conhecimento infinito com base nos interesses e necessidades únicas de uma pessoa. “Pi é um professor, treinador, confidente, parceiro criativo e ponto de apoio”, afirmou a empresa em comunicado de imprensa.