Startup de mineração apoiada por Bill Gates é avaliada em US$ 1 bi

Alguns dos investidores do setor de tecnologia estão aumentando seus investimentos em um dos últimos “unicórnios” do Vale do Silício: uma startup de mineração, a KoBold Metals, afirma reportagem do The Wall Street Journal.

Um dos últimos “unicórnios” do Vale do Silício é uma startup de mineração, a KoBold Metals Foto: KoBold Metals/Divulgação

A empresa, sediada em Berkeley, Califórnia, explora metais como cobre, lítio e cobalto usando inteligência artificial. A startup está levantando cerca de US$ 200 milhões em uma rodada de captação de recursos, segundo o co-fundador e CEO Kurt House. A injeção de capital avalia a empresa em mais de US$ 1 bilhão, afirmou ele.

A rodada de captação de recursos conta com o apoio de investidores como o Breakthrough Energy Ventures, de Bill Gates, uma empresa de capital de risco focada em tecnologias climáticas. Também participam da rodada a empresa de capital de risco Andreessen Horowitz e a BOND, co-fundada por Mary Meeker, segundo a reportagem.

A KoBold combina duas tendências recentes de investimento. Uma delas são os projetos que ajudarão na transição do mundo para uma economia mais verde, o que requer uma variedade de metais que podem ser difíceis de encontrar e caros para serem extraídos do solo. Já a outra, trata-se dos avanços recentes em inteligência artificial.

Fundada em 2018, a KoBold afirma usar a ciência de dados e aprendizado de máquina para identificar depósitos de cobalto, cobre, níquel e lítio, componentes cruciais para veículos elétricos. A empresa tem 60 projetos de exploração em andamento na América do Norte, África e Austrália, segundo o jornal.

Continua após a publicidade

Em dezembro do ano passado, a empresa investiu US$ 150 milhões para comprar uma participação majoritária em um grande depósito de cobre não desenvolvido na Zâmbia. A startup afirma que tentará acabar com os métodos tradicionais de exploração, coletando dados mais detalhados sobre os depósitos.