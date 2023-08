Sugestões de comandos e respostas: veja os seis novos recursos do ChatGPT

A OpenAI, gigante dona do ChatGPT, anunciou na quinta, 3, seis novos recursos para o chatbot de inteligência artificial (IA). Eles foram divulgados pela empresa na rede social X, ex-Twitter, e a expectativa é que estejam disponíveis nesta semana para todos os usuários da plataforma.

As novidades tem como objetivo melhorar e facilitar as interações dos usuários com o chatbot, com recursos para sugerir comandos ao iniciar uma nova conversa e até opções de respostas para continuar o bate-papo. Veja abaixo as novidades.

OpenAI anunciou 6 novidades para o ChatGPT Foto: Richard Drew/AP

Exemplos de comandos

Antes de iniciar uma conversa com o chatbot, o ChatGPT vai oferecer exemplos para inspirar o usuário, dando ideias do que ele pode pedir para se sentir mais confortável com a ferramenta.

Respostas sugeridas

Será possível, também, aprofundar as conversas com o chatbot. O novo recurso vai dar aos usuários sugestões de respostas para continuar a interação com a plataforma, além de auxiliar a explorar mais os tópicos da pesquisa.

GPT-4 agora é o padrão

Como parte da progressão da IA da OpenAI, o ChatGPT agora tem o modelo GPT-4 como padrão para todos os assinantes do plano Plus. Isso significa que, ao iniciar uma nova conversa, o ChatGPT usará o seu modelo mais recente, sem retornar automaticamente para o GPT 3.5.

Carregar múltiplos arquivos

Agora, os usuários Plus podem pedir ao ChatGPT para analisar dados e gerar insights a partir de vários arquivos. Essa funcionalidade, disponível com o beta do Code Interpreter, abre novas possibilidades para explorar e compreender conjuntos de dados complexos.

Permanecer conectado

Outra mudança é que os usuários não serão mais desconectados a cada duas semanas, permitindo retomar as atividades sem interrupções por conta do login.

Atalhos de teclado

A nova atualização também adiciona atalhos para o ChatGPT. Para copiar o bloco de código use ⌘ (Ctrl) + Shift + C e pra ver a lista completa use ⌘ (Ctrl) + /.

