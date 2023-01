Telegram cria ‘modo spoiler’ para fotos e vídeos enviados; veja ‘pacotão’ de novidades

No apagar das luzes de 2022, o mensageiro Telegram, principal concorrente do WhatsApp, anunciou um “pacotão” de novidades no aplicativo, reveladas em publicação no site da empresa em 30 de dezembro. Entre os novos recursos da atualização estão a ferramenta de ocultar fotos, vídeos ou até membros de um grupo, de otimizar o armazenamento de memória do dispositivo e colocar fotos de perfil próprias para os contatos.

Com a nova ferramenta de “Mídias Ocultas”, ao enviar a mensagem, o usuário pode desfocar uma foto ou um vídeo e o receptor da mensagem deve clicar no arquivo para desfocar a mídia, tornando-a nítida. Anteriormente, o Telegram já tinha um recurso similar em que desfocava apenas mensagens de texto em uma conversa.

Além disso, administradores de grupos de mais de 100 pessoas poderão ocultar a lista de participantes, permitindo que outras pessoas apenas saibam da presença de um usuário se este mandar uma mensagem.

Você pode enviar fotos e vídeos com um efeito de spoiler cintilante em qualquer chat – guardando a surpresa até que o destinatário toque para ver. #TelegramTips pic.twitter.com/uLuLVJovn6 — Telegram Brasil (@telegram_br) January 3, 2023

Ainda na administração de grupos, tópicos de qualquer tamanho estão disponíveis para todos na conversa poderem organizar as mensagens de forma otimizada.

No pacotão de novidades, o Telegram fornece mais opções de otimização de espaço no aparelho do usuário. Agora, é possível deixar mídias e arquivos armazenados disponíveis para serem baixados diretamente da nuvem do app.

Outra ferramenta anunciada em dezembro permite que o usuário defina um tamanho máximo de cachê, bem como remover itens automaticamente de chats privados ou de grupos específicos.

Além disso, o mensageiro passou a disponibilizar gráficos de pizza para que o usuário possa ter uma melhor visualização de armazenamento do aplicativo, bem como dividiu os arquivos em mídias e músicas com abas separadas. Com isso, espera-se que o indivíduo consiga acessar e deletar mais rapidamente os materiais salvos no Telegram.

Para acessar essas novas opções basta clicar em “Configurações”, “Dados e Armazenamento” e, por fim, em “Armazenamento”.

O concorrente WhatsApp tem recursos parecidos para a otimização do armazenamento no app, que também conta com um gráfico e com as mídias de todas as conversas.

O pacotão de novidades traz também melhorias nas ferramentas de “Desenho e Texto”. Agora, o usuário pode alterar a largura e suavizar as linhas de um desenho, alterando o tamanho, a fonte escolhida e o plano de fundo de uma mídia. Emojis animados personalizados poderão ser acrescentados a vídeos e fotos.

No aplicativo, usuários vão poder escolher uma foto de perfil própria para os contatos e só você vai ver essas foto como ícone das conversas, mas, é possível sugerir uma nova foto de perfil para um contato, basta abrir o perfil da pessoa, clicar em “Editar” e selecionar a opção “Sugerir foto para…”.

O próprio usuário consegue também definir quem pode ver a sua foto de perfil, com as opções para que ninguém ou todos possam ver, com a possibilidade de apontar alguns contatos de exceção. Para isso, vá em “Configurações”, “Privacidade e Segurança” e depois em “Foto do Perfil”.

Por fim, o Telegram adicionou 10 novos pacotes de emojis animados personalizados, que podem ser encontrados na aba “Painel de Stickers”, além de novos emojis interativos que podem ser utilizados como reações em um bate-papo.