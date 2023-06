Telegram, TikTok e WhatsApp estão sob investigação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) divulgou nesta quarta, 31, uma lista de empresas sob investigação que tenta entender como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) está sendo respeitada. Entre os 27 nomes analisados em 16 processos estão três empresas de tecnologia: Telegram, TikTok e WhatsApp.

Os três processos envolvendo as empresas são do tipo fiscalizatórios, ou seja, tentam analisar se as empresas estão atuando em conformidade com a LGPD - e apontam mudanças quando detecta práticas que violam a legislação.

“Quando detectamos que as empresas estão demonstrando má vontade, o processo pode se tornar sancionador“, explica ao Estadão Fabrício Lopes, coordenador-Geral de Fiscalização da ANPD. Isso significa que o órgão pode iniciar que visa medidas punitivas contra a empresa, que vão desde advertências, que exigem mudanças de atuação, a multas simples de até 2% do faturamento da empresa (com limite de R$ 50 milhões). Não é o caso ainda com as três empresas de tecnologia na lista da ANPD.

A investigação envolvendo o WhatsApp está relacionada com a mudança dos termos de uso anunciadas em 2021 - na época, havia temor de que o mensageiro passasse a compartilhar dados com o Facebook e o Instagram. Segundo Lopes, a comoção popular com o caso foi o que motivou o início da investigação, dado o tamanho do serviço no Brasil.

Procurado pela reportagem, o WhatsApp disse em nota: “O WhatsApp está ciente do processo de fiscalização em curso por parte da ANPD e segue cooperando, como de costume, de forma próxima e colaborativa com a autoridade.”

Já Telegram e TikTok estão sendo investigados sobre como tratam os dados de cidadãos brasileiros - o app chinês de vídeos também deverá ter analisada a forma como trata os dados de crianças e adolescentes. Lopes afirma que os dois processos foram iniciados após pedidos de outros órgãos da administração pública. “Para grandes empresas, é interessante que órgãos públicos atuem de maneira dissonante. É isso que estamos tentando evitar”, explica o servidor.

Procurados pela reportagem, Telegram e TikTok não responderam até a publicação deste texto.

Os detalhes de cada um dos processos está restrito à ANPD e as partes dos processos, mas Lopes indicou que a conclusão do processo envolvendo o Telegram deverá ocorrer na semana que vem.