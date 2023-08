Tesla: CFO renuncia após 13 anos na empresa, e montadora de veículos elétricos anuncia substituto

O CFO (diretor financeiro) da Tesla, Zachary Kirkhorn, renunciou após 13 anos na montadora de veículos elétricos, uma mudança surpreendente que levanta novas questões sobre a sucessão nos escalões superiores da empresa de Elon Musk. Kirkhorn, um dos apenas quatro executivos da empresa e uma voz proeminente para os acionistas, renunciou às suas funções em 4 de agosto, afirmou a empresa na segunda-feira, 7. Ele continuará a servir em uma função não especificada até o final do ano “para apoiar uma transição sem interrupções.”

Zachary Kirkhorn renuncia cargo de CFO na Tesla após 13 anos na empresa Foto: AP Photo/David Zalubowski, File

Vaibhav Taneja, até então diretor contábil, assumiu o papel de CFO, além de suas funções atuais, afirmou a Tesla. Taneja, 45, ocupou vários cargos na montadora de veículos elétricos antes de se tornar chefe contábil em 2019. Ele trabalhou anteriormente na Pricewaterhouse Coopers na Índia e nos Estados Unidos.

As ações da Tesla reagiram negativamente à notícia nas negociações iniciais. Elas reduziram uma queda de até 4,4% para serem negociadas em baixa de 1,4%, até as 15h02 em Nova York. O preço das ações mais do que dobrou até agora neste ano.

A partida de Kirkhorn ocorre enquanto a Tesla constrói uma nova fábrica no México e se prepara para lançar sua picape Cybertruck no mercado, enquanto enfrenta rivais no mercado de veículos elétricos cada vez mais concorrido. A Tesla reduziu os preços em toda a sua linha para manter sua posição no topo da indústria de carros elétricos.

“Ele fez um tour de 13 anos trabalhando para Elon, o que é como trabalhar 50 anos para qualquer outra pessoa”, disse Gene Munster, sócio-gerente da Deepwater Asset Management. “O fato de ele permanecer até o final do ano é um bom sinal para a transição.”

No entanto, a saída de Kirkhorn, que era considerado um dos principais candidatos a suceder Musk como CEO, renova a incerteza sobre a liderança na Tesla. Isso também aumenta instantaneamente o perfil de Taneja, que não estava entre os 16 executivos convidados ao palco com Musk em uma reunião de investidores em março.

Kirkhorn ingressou na Tesla em 2010 como analista financeiro sênior e foi promovido cinco vezes, mais recentemente a CFO no início de 2019, aos 34 anos. Antes de assumir, a Tesla tinha um longo histórico de prejuízos e ocasionalmente consumia mais de US$1 bilhão em dinheiro por trimestre. A empresa tem sido consistentemente lucrativa desde então e pagou cerca de US$10 bilhões em dívidas nos últimos três anos, o que a ajudou a obter classificações de grau de investimento. Também se juntou ao índice S&P 500 em dezembro de 2020.

Kirkhorn, formado pela Universidade da Pensilvânia, trabalhou sob seus antecessores como CFO, Deepak Ahuja e Jason Wheeler. Ele falou longamente nas teleconferências de resultados trimestrais da Tesla e era bem visto pelos investidores por conter os custos. Ele frequentemente falava sobre como a receita recorrente de software desempenharia um papel cada vez maior no futuro.

“Zach fez um ótimo trabalho expandindo as margens”, disse Munster. “Normalmente, quando as empresas aumentam a produção, suas margens ficam sob pressão. Ele soube equilibrar, e isso é algo difícil de fazer.”

Kirkhorn possuía 197.540 ações até o mês passado, de acordo com dados compilados pela Bloomberg, uma participação avaliada em cerca de US$ 49 milhões. Recentemente, ele vendeu cerca de US$ 1 milhão em ações.

“Fazer parte desta empresa é uma experiência especial e estou extremamente orgulhoso do trabalho que fizemos juntos”, escreveu Kirkhorn na segunda-feira no LinkedIn. “Também quero agradecer a Elon por sua liderança e otimismo, que inspiraram tantas pessoas.”

Kirkhorn era uma presença calma e estável nas teleconferências de resultados, em contraste com a famosa bombástica de Musk. A CEO e diretora de investimentos da Ark Investment Management, Cathie Wood, disse em uma entrevista à Bloomberg Television na segunda-feira que sentirá falta da presença de Kirkhorn, mas que Taneja está bem preparado para assumir o cargo de CFO. “Sentiremos falta dele, mas seu sucessor esteve na Tesla logo abaixo dele desde 2018″, disse Wood sobre Kirkhorn e Taneja. “Ele treinou bem seu sucessor.”

A Tesla é o maior contribuinte individual para o principal ETF de inovação da Ark. Ela representa quase 11% do valor líquido do fundo, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

O executivo acrescentou “Mestre da Moeda” ao seu título de emprego no início de 2021, cerca de um mês depois que a Tesla revelou um investimento de US$ 1,5 bilhão em Bitcoin. O título irônico foi dado ao mesmo tempo em que Musk se tornou o “Rei Tecnológico da Tesla.” O arquivamento da empresa na segunda-feira não mencionou “Mestre da Moeda” como um dos papéis de Taneja como novo CFO./WP Bloomberg