Tesla corta preços de toda a linha de veículos elétricos pela 3ª vez no ano

A Tesla anunciou um corte nos preços de toda a linha de modelos de veículos elétricos nos Estados Unidos pela terceira vez neste ano, em um aparente esforço para atrair mais compradores em meio à alta taxa de juros americana.

Os cortes que apareceram no site da Tesla nesta sexta-feira variaram até US$ 5.000 por veículo para os modelos mais caros e de menor venda, como o S large sedan e o X big SUV.

A empresa cortou US$ 2.000 do preço do Y small SUV, seu modelo mais popular, e adicionou uma versão de motor duplo a um custo mais baixo, valendo US$ 49.990. O preço do modelo 3 small sedan foi reduzido em US$ 1.000.

As mudanças ocorrem depois que as vendas da Tesla cresceram 36% no primeiro trimestre, mas ficaram aquém das expectativas dos analistas. A empresa disse no domingo que entregou um recorde trimestral de 422.875 veículos em todo o mundo de janeiro a março, ante pouco mais de 310.000 um ano atrás. Mas o aumento ficou aquém das estimativas dos analistas de 432.000 para o trimestre, de acordo com a FactSet.

O analista de e-Mobility da Guidehouse Research, Sam Abuelsamid, disse que a empresa precisa vender mais veículos para manter suas fábricas funcionando com a capacidade total. “A sobrecarga de uma planta subutilizada consome a margem (de lucro) extremamente rápido”, disse ele.

Além da fábrica original em Fremont, Califórnia, a Tesla adicionou uma enorme fábrica perto de Austin nos EUA. A empresa também construiu novas fábricas em Xangai e perto de Berlim. / AP