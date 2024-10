Tesla deve mostrar carro totalmente autônomo após promessas furadas de Musk; veja previsões erradas

A Tesla deve revelar um novo veículo totalmente autônomo nesta quinta-feira, 10, projetado para fornecer um serviço de robô-táxi - sem necessidade de motorista humano. No entanto, a apresentação ocorre depois de uma década de previsões erradas do CEO Elon Musk de que um Tesla sem motorista estaria prestes a ser lançado.

O evento nos estúdios da Warner Bros. em Burbank, Califórnia, é fundamental para a empresa, que enfrenta uma concorrência cada vez maior de fabricantes de automóveis estabelecidos e de fabricantes chineses. Musk apostou o futuro da Tesla na tecnologia de condução autônoma, dizendo em uma chamada com investidores que “o valor da Tesla, predominantemente, é a autonomia”.

CEO da Tesla promete carros autônomos há muitos anos Foto: Giorgia Meloni/NYT

PUBLICIDADE Musk tem um histórico de façanhas tecnológicas, incluindo foguetes reutilizáveis e serviço de internet rápida a partir do espaço. Mas o histórico de promessas exageradas do CEO sobre a direção autônoma faz com que muitos clientes, analistas e investidores fiquem céticos quanto à possibilidade de uma frota de robôs-taxi da Tesla inundar as estradas em breve. Veja a seguir as afirmações anteriores de Musk sobre o progresso da Tesla na direção autônoma - e como sua visão ousada ainda não se concretizou. Musk e a Tesla não responderam aos pedidos de comentários.

Acho que teremos autonomia completa em cerca de dois anos Elon Musk

A promessa

Musk disse à revista Fortune em dezembro de 2015 que a Tesla estava a apenas dois anos de alcançar a autonomia total, embora ele tenha dito que poderia levar mais tempo para que os reguladores a aprovassem.

A realidade

Quase nove anos depois, os veículos da Tesla nas ruas ainda dependem de seus motoristas humanos. A empresa tem recursos de assistência ao motorista com uma marca ambiciosa, chamada Autopilot e Full Self-Driving (FSD), mas a Tesla diz que a pessoa ao volante deve estar sempre totalmente alerta e pronta para assumir o controle.

As declarações de Musk sobre a condução autônoma e a comercialização do Autopilot e do FSD pela empresa atraíram várias investigações sobre se ele e a Tesla exageraram os recursos da tecnologia, inclusive do Departamento de Justiça dos EUA e da Comissão de Valores Mobiliários. No ano passado, a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário ordenou o maior recall da Tesla depois que uma investigação descobriu que os controles da função de direção do Autopilot “podem não ser suficientes para evitar o uso indevido pelo motorista” em determinadas circunstâncias.

Em um documento regulatório de janeiro, a Tesla disse que recebe “regularmente” solicitações de reguladores e autoridades governamentais, incluindo o Departamento de Justiça e a SEC. A empresa disse que está cooperando com as solicitações e “até onde sabemos, nenhuma agência governamental em qualquer investigação em andamento concluiu que ocorreu qualquer irregularidade”.

“Um Modelo S e um Modelo X, neste momento, podem dirigir de forma autônoma com mais segurança do que uma pessoa. Neste momento.” Elon Musk

A promessa

Musk afirmou, em junho de 2016, em uma conferência organizada pela Recode, que os veículos da Tesla poderiam dirigir sozinhos com mais segurança do que uma pessoa, enquanto discutia o futuro da direção em rodovias.

A realidade

Oito anos depois, os órgãos reguladores ainda não aprovaram os veículos de consumo da Tesla para a condução totalmente autônoma e vários processos judiciais contestaram as alegações de autonomia da empresa. Uma ação coletiva em 2017 afirmou que o Autopilot era “essencialmente inutilizável e comprovadamente perigoso”. Em 2018, a Tesla resolveu o caso em US$ 5 milhões.

A empresa também resolveu um caso apresentado em um acidente de 2018 dias antes do início do julgamento no início deste ano, por uma quantia não revelada.

“O Tesla dirige sozinho (sem nenhuma intervenção humana) por ruas urbanas, rodovias e ruas, e depois encontra uma vaga de estacionamento." Elon Musk

A promessa

Musk tuítou em outubro de 2016, no mesmo dia em que a Tesla divulgou um vídeo mostrando um de seus veículos navegando em estradas próximas à sua então sede, com a mensagem: “A pessoa no banco do motorista está lá apenas por motivos legais. Ela não está fazendo nada. O carro está dirigindo sozinho”.

A realidade

A empresa disse em um documento judicial referente a um acidente em 2018 que o vídeo era uma demonstração “aspiracional” do que o carro poderia fazer um dia - e não uma documentação do que ele era capaz atualmente.

O vídeo foi citado em várias ações judiciais por homicídio culposo que alegam que a Tesla enganou os clientes sobre as capacidades de seus carros. Em um caso, um engenheiro da Tesla testemunhou que uma equipe mapeou antecipadamente a rota que o carro faria no vídeo.

“Mas ano que vem, com certeza, teremos mais de um milhão de robô-táxis nas ruas.” Elon Musk

A promessa

Musk disse em abril de 2019, durante um dia de investidor da empresa, que a empresa teria uma frota de robô-táxis na estrada em breve.

A realidade

“O preço do FSD continuará a subir à medida que o software se aproximar da capacidade total de direção autônoma com aprovação regulatória. Nesse ponto, o valor do FSD provavelmente será superior a US$ 100.000.” Elon Musk

A promessa

Musk tuítou em maio de 2020 que a Tesla aumentaria o preço de sua atualização Full Self-Driving à medida que se aproximasse da aprovação regulatória para a condução autônoma e, eventualmente, o software valeria potencialmente mais de US$ 100 mil.

A realidade

A postagem de Musk fazia parte de um tópico no qual ele incentivava as pessoas a comprar um Tesla online porque os preços do FSD, sua tecnologia mais avançada de assistência ao motorista, logo subiriam, custando cerca de US$ 7.000. O custo do FSD aumentou brevemente, chegando a US$ 15.000 em 2022, mas caiu desde então e agora custa normalmente US$ 99 por mês ou US$ 8.000 - muito menos do que US$ 100.000.

O recurso ainda exige total responsabilidade do motorista em todos os momentos.

“Revelação do robô-táxi da Tesla em 8/8”. Elon Musk

A promessa

Musk disse em uma postagem de abril de 2024 no X que revelaria um robô-táxi da Tesla no início de agosto.

A realidade

Musk anunciou essa data logo após a Reuters informar que a Tesla havia cancelado a produção de um veículo significativamente mais barato. Musk disse alguns meses depois que o evento do robô-táxi foi adiado, confirmando uma reportagem anterior da Bloomberg News. As ações da Tesla caíram cerca de 8% após a divulgação do atraso, e a empresa posteriormente remarcou o evento.

“A empresa sempre esteve atrasada em relação ao plano de obter um veículo totalmente autônomo”, disse Steve Westly, ex-membro do conselho da Tesla e fundador e sócio-gerente do fundo de risco Westly Group. Ele disse que ficaria “surpreso” se no evento de quinta-feira a empresa exibisse algo mais do que uma “demonstração elegante”.

“Não acho que a aprovação regulatória será um fator limitante.” Elon Musk

A promessa

Musk disse em uma chamada de resultados de julho de 2024 que a aprovação regulatória para o robô-táxi da Tesla não era uma preocupação para ele porque os reguladores seriam “moralmente obrigados” a aprovar o veículo se ele provasse ser mais seguro do que um motorista humano. De acordo com a NHTSA, no entanto, todas as empresas que pretendem operar e vender um “veículo não compatível” - como o tipo que Musk deve propor sem volante ou pedal - “devem solicitar e receber uma isenção da NHTSA antes de operar em vias públicas”.

A realidade

Até o momento, a NHTSA concedeu apenas uma isenção geral para um veículo totalmente autônomo à Nuro, um robô de entrega de baixa velocidade. A empresa levou mais de um ano para recebê-la. As aprovações regulatórias necessárias para implantar um robô-táxi são muito rigorosas e podem ser um grande obstáculo para Musk alcançar sua visão.

O bilionário também tem um histórico de ultrapassar os limites que impediram outras empresas de avançar. A Tesla pode estar prestes a desencadear uma grande mudança no setor de transportes. Mas se os acionistas ficarem desapontados - mais uma vez - as dúvidas sobre o futuro da empresa poderão aumentar.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.