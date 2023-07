Threads, o ‘Twitter do Instagram’, é lançado oficialmente; conheça a nova rede social

Oficialmente, o Threads, nova rede social do Instagram já está entre nós. O app foi lançado nesta quarta-feira, 5, e quer “herdar” o lugar do Twitter como microblog de textos, aproveitando o momento de críticas e incertezas sobre a rede social de Elon Musk. Quando a contagem regressiva para a inauguração do serviço foi encerrada, o acesso não foi imediato para todos - aos poucos, porém, os usuários foram surgindo.

Anunciado no início da semana pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, a plataforma agitou a internet mesmo antes de seu lançamento e atraiu curiosos para conhecer o app. Ocupando ou não o lugar da rede do passarinho, o Threads é, inevitavelmente, um “Twitter do Instagram” e deve ter um uso bastante semelhante com publicação em poucos caracteres, feed com vídeos de até cinco minutos e — certamente — memes e posts com potencial de viralização.

Rede social está para ser lançada hoje à noite. Foto: Dado Ruvic/Reuters

Para utilizar a rede social, basta possuir uma conta no Instagram. No Threads, o usuário pode fazer publicações com até 500 caracteres, por exemplo, além de compartilhar links, fotos e vídeos de até 5 minutos. Os comandos básicos do Twitter de resposta, compartilhamento e curtida também estão presentes no app.

Em uma integração com a plataforma de fotos, o usuário poderá compartilhar uma publicação do Threads em seus Stories do Instagram e enviar links de posts para outras plataformas.

Assim como no Instagram, será possível ocultar palavras para filtrar respostas que contenham termos específicos. Você também poderá bloquear, restringir, denunciar ou deixar de seguir um perfil clicando no menu de três pontos. Todas as contas bloqueadas no seu Instagram serão automaticamente bloqueadas no Threads. A empresa informou que a rede social vai seguir as mesmas diretrizes de comunidade do Instagram.

O Threads é compatível com o ActivityPub, um protocolo que possibilita a operação do aplicativo em conjunto com outros sites e plataformas que também sejam compatíveis com ele, como, por exemplo, o Mastodon e o WordPress. De acordo com a divulgação da Meta, o Tumblr também é uma plataforma que tem planos de integração com o ActivityPub no futuro.

Continua após a publicidade

Além disso, a compatibilidade do app com o protocolo tem o objetivo de alcançar um maior controle de audiência, permitir que usuários deixem o Threads e transfiram o conteúdo do aplicativo para outro serviço e que pessoas sem conta no aplicativo tenham acesso ao conteúdo dos perfis públicos da rede social.

Mark Zuckerberg faz o primeiro post no Threads Foto: Reprodução/Threads

“Nossa visão é que as pessoas que usam aplicativos compatíveis poderão seguir e interagir com pessoas no Threads sem ter uma conta no aplicativo, e vice-versa, criando uma nova era de redes diversificadas e interconectadas”, afirma a nota da Meta.

De acordo com a assessoria da Meta no Brasil, a rede social ainda terá atualizações nas funções do aplicativo. No momento do lançamento, era possível baixar o aplicativo apenas em celulares com iOS, sistema operacional da Apple. A empresa informou que deve disponibilizar a aplicação para Android em breve.

Rival do Twitter

Desde que assumiu o microblog em outubro, Musk foi responsável por “revitalizar” o Twitter Blue, versão premium do aplicativo que, entre outras funcionalidades, limita o selo azul de verificado a pessoas que pagam pelo serviço e aumenta o número limite de caracteres num só tuítes de 280 para 25 mil.

Musk também divulgou que a rede social passará a ter um limite de publicações que pode ser lidas por dia, de 1 mil para usuários comuns e 10 mil para assinantes do Twitter Blue. Além disso, plataforma TweetDeck, com recursos adicionais para monitoramento e publicações na rede, vai ter acesso permitido apenas para os usuários premium.

Continua após a publicidade

Com o anúncio do Threads, o Twitter voltou atrás, porém, em algumas de suas mudanças. Uma das atualizações de Musk limitava a visualização de publicações apenas para pessoas que possuíam conta na plataforma. Nesta quarta, a visualização voltou a ser pública para qualquer pessoa na internet.