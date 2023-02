TikTok ameaça com demissão funcionários que não voltarem para trabalho presencial

Durante a pandemia, muitas empresas de tecnologia tomaram a frente do home office para que seus funcionários pudessem trabalhar de onde quisessem. O TikTok, porém, parece estar fazendo o contrário: a empresa notificou funcionários que moram longe dos escritórios em que trabalham e afirmou que quem não estiver perto do local de trabalho pode até ser demitido, de acordo com o site americano The Information.

A informação foi enviada para os colaboradores por email no início de janeiro. Na mensagem, a rede social avisou que ações disciplinares poderiam ser tomadas caso o funcionário não provasse um endereço próximo ao escritório em que trabalha. As ações poderiam resultar, inclusive, em demissão.

Para quem já havia se mudado, o TikTok avisa que é preciso atualizar as informações de contato e residência, para que eles não estejam na lista de “punidos”.

A medida tem sido vista como mais um dos esforços da empresa para trazer os funcionários para os escritórios novamente. Em meados de 2022, o TikTok pediu aos colaboradores que trabalhassem presencialmente, pelo menos, duas vezes na semana.