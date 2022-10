TikTok aumenta restrições de idade e anuncia lives de conteúdo adulto

As regras para abrir transmissões ao vivo no TikTok vão mudar em breve. A plataforma chinesa vai aumentar a idade mínima necessária para criar transmissões e vai permitir sinalizar lives de conteúdo adulto, segundo comunicado publicado nesta segunda-feira, 17. Mesmo assim, conteúdos sexuais ou de nudez continuam proibidos no aplicativo.

As alterações têm como objetivo deixar a plataforma mais segura para os usuários, diz o TikTok. ”Nós acreditamos que essas atualizações podem proteger ainda mais os membros mais jovens da nossa comunidade, enquanto eles começam a construir sua presença online”, afirmou em nota. As mudanças devem acontecer nas próximas semanas, diz a empresa, sem citar data de lançamento.

Atualmente, é preciso ter 16 anos ou mais para criar uma live. Com a futura atualização, a idade mínima passará para 18 anos.

Já em relação ao conteúdo adulto, a rede social vai dar ao usuário a opção de restringir o acesso de crianças e adolescentes às lives, permitindo apenas a entrada de maiores de idade.

O TikTok deu alguns exemplos em que a função pode ser útil, como ocasiões em que o anfitrião fale sobre experiências de vida difíceis ou faça piadas inapropriadas para os menores de idade.

Outros recursos

Essas não são as únicas novidades na rede social. O já existente recurso de Multi-Guest vai possibilitar que cinco usuários transmitam ao vivo em uma mesma live. Por enquanto, o Multi-Guest só permite três pessoas ao mesmo tempo.

Além disso, a ferramenta de definir palavras-chave para limitar comentários inapropriados nas transmissões também terá uma atualização. O TikTok vai passar a sugerir novas palavras-chaves, com base no conteúdo das respostas que o usuário mais deleta de suas lives.