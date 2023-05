TikTok está testando ‘ChatGPT’ próprio para recomendar vídeos aos usuários

Ao que parece, agora é a vez do TikTok de lançar uma funcionalidade ao estilo ChatGPT. Segundo o site americano The Verge, o app de vídeos curtos está testando um chatbot com inteligência artificial (IA) para recomendar vídeos com base em perguntas do usuário. O Tako, como foi chamado em uma imagem compartilhada pelo portal, vai enviar uma lista de sugestões para o usuário de acordo com um comando enviado no chat. A informação foi confirmada pela empresa.

Uma captura de tela da nova funcionalidade foi compartilhada por Daniel Buchuk, da empresa de pesquisa Watchful Technologies, com o The Verge. Segundo ele, se o recurso for lançado, vai “mudar radicalmente a pesquisa e navegação” no TikTok.

Na imagem, é possível ver o ícone do Tako, em forma de fantasma, acima do ícone do perfil do TikTok, no lado direito. Ao clicar no botão, abre-se uma nova tela com um chat, onde o usuário pode fazer perguntas à IA. “Sinta-se à vontade para me perguntar qualquer coisa e farei o meu melhor para ajudá-lo a encontrar o que procura”, introduz o Tako no chat.

A funcionalidade vai oferecer uma lista de sugestões com base no comando enviado pelo usuário. “Se estou assistindo a vídeos de comida e peço uma receita, receberei vídeos relacionados do TikTok para a receita, ou se eu perguntar sobre boas exposições de arte em Paris, ele mostrará vídeos junto com uma lista de sugestões na resposta”, explicou Buchuk ao The Verge. Ainda não se sabe qual modelo de IA está sendo utilizado no Tako.

Em outra captura de tela da Watchful, é possível ver um aviso do TikTok que diz que o novo recurso é um chatbot experimental, com respostas geradas por IA e que o “feedback do Tako pode não ser verdadeiro ou preciso”.

Ao site americano, um porta-voz do TikTok, Zachary Kizer, disse tratar-se de um “experimento limitado” que não está disponível na América do Norte e na Europa e que a empresa está sempre testando novas tecnologias. Segundo um tuíte da empresa, os testes estão sendo realizados apenas nas Filipinas.

“Em mercados selecionados, estamos testando novas formas de alimentar a pesquisa e descoberta no TikTok, e estamos ansiosos para aprender com nossa comunidade enquanto continuamos a criar um espaço seguro que diverte, inspira a criatividade e impulsiona a cultura”, complementou o porta-voz.

Segundo a agência de notícias Reuters, Buchuk afirmou que sua equipe encontrou referências ao Tako em algumas versões do TikTok no início deste mês, uma delas uma versão de teste em um dispositivo iOS, da Apple, nos Estados Unidos.