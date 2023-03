TikTok fecha parceria com centro de formação de atletas de e-Sports em favelas

A rede social de vídeos curtos TikTok anuncia nesta quinta-feira, 30, uma parceria com o centro de formação de atletas de e-Sports AfroGames. O objetivo é realizar ações voltadas à sustentabilidade e oferecer oportunidades para os alunos da organização, localizada na comunidade de Vigário Geral, no Rio de Janeiro.

As iniciativas são parte da frente de ações de impacto socioambiental da plataforma, o chamado TikTok For Good. A área tem sua versão em outros países além do Brasil, e o objetivo é apresentar projetos voltados para inclusão e sustentabilidade e arrecadar fundos para indivíduos ou organizações todos os anos.

O primeiro projeto da área em parceria com a AfroGames foi realizar uma doação para que a organização substituísse a energia elétrica por energia solar. Além disso, o TikTok quer oferecer suporte aos estudantes da organização com a realização de workshops e treinamentos para instruir os jovens interessados a se tornarem criadores de conteúdo do universo gamer na plataforma.

Essas “aulas” vão ser ministradas por especialistas em jogos do próprio TikTok e vão ensinar esses alunos da AfroGames a produzir vídeos para a rede social, estratégias de uso, utilização das ferramentas de edição, dentre outros recursos voltados para criação e engajamento na plataforma.

“O AfroGames oferece uma oportunidade para os jovens que fazem parte do programa encontrarem opções de se tornar um atleta ou eventualmente um programador”, diz Handemba Mutana, líder do TikTok For Good no Brasil, em entrevista ao Estadão.

Para Ricardo Chantilly, diretor executivo da AfroGames, a parceria amplia a diversidade no universo dos games e traz uma pegada “verde” à organização. “A parceria com o TikTok viabilizou um sonho antigo de sermos sustentáveis”, diz. “Estamos levando o mundo bilionário dos games para dentro da favela e, agora, com energia solar.”

