TikTok começa a regular conteúdo gerado ou modificado por inteligência artificial

O TikTok anunciou nesta terça-feira, 21, uma revisão das diretrizes de comunidade da plataforma, visando a segurança dos usuários menores de idade e uma nova regulação para conteúdos com inteligência artificial (IA). Agora, conteúdos que utilizem a tecnologia precisam ser rotulados para evitar a exclusão na plataforma. Além disso, publicações de todos os tipos considerados inapropriados não vão ser mostrados para crianças e adolescentes, além de terem um alcance reduzido na página “para você”, principal aba do app.

A mudança foi comunicada por Julie de Bailliencourt, Diretora Global de Política de Produtos, e Justin Erlich, Diretor Global de Políticas e Parcerias, em uma coletiva, onde ressaltaram que as mudanças são princípios para a condução dos conteúdos na plataforma.

De acordo com o TikTok, foram consultadas mais de 100 organizações em todo o mundo, como a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares e o Instituto Vita Alere no Brasil, para desenvolver ações como “detalhes sobre os esforços do TikTok para proteger a integridade cívica e eleitoral, incluindo a abordagem às contas do Governo, de políticos e de partidos político”, disse a empresa.

“Nosso foco principal é manter a comunidade segura, promovendo a inclusão e garantindo que o TikTok seja um lugar de diversão. Consideramos as várias maneiras pelas quais o conteúdo ou os comportamentos podem causar danos às pessoas ou à nossa comunidade diversa”, afirma a nova diretriz. “Isso inclui danos físicos, psicológicos, financeiros, de privacidade e sociais. Para estabelecer o equilíbrio certo com a liberdade de expressão, restringimos o conteúdo apenas quando necessário e de forma a minimizar o impacto no discurso”.

Para a plataforma, conteúdos considerados inapropriados são aqueles que tratam de questões como imagem corporal, publicidade e uso da estética cirúrgica, por exemplo, assim como publicações que possam ter potencial para práticas compulsivas.

Esses vídeos vão continuar na plataforma, mas não vão ser entregues para os usuários com menos de 18 anos — mas todos precisam estar em conformidade com a política de uso da plataforma, que restringe.

Além disso, a plataforma também quer começar a formular regras sobre como são tratadas as mídias sintéticas, que são conteúdos gerados ou editados por IA. Todas as publicações com a tecnologia precisaram carregar um rótulo adicionado pelo próprio usuário para se manter elegível para os usuários.

“Mídias manipuladas ou sintéticas que mostrem cenas realistas devem apresentar informação clara sobre a natureza do conteúdo. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio do uso de hashtags ou legenda, como ‘sintético’, ‘falso’, ‘irreal’ ou ‘alterado’”.

As novas diretrizes do TikTok vão começar a valer a partir do dia 21 de abril.