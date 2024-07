TikTok: Trump muda de opinião e defende rede social nos EUA para ‘competir’ com Facebook e Instagram

A mudança de Trump tem relação com a lei assinada pelo governo de Joe Biden, que prevê que a ByteDance encontre um comprador para a operação americana do aplicativo ou enfrente uma proibição nos EUA. De acordo com o governo, a operação chinesa da plataforma oferece riscos de segurança, por não garantir que os dados de cidadãos americanos sejam desconectados da China.

Ainda, Trump se tornou um crítico das plataformas de Mark Zuckerberg após ser suspenso do Facebook e do Instagram após a insurreição de 6 de janeiro de 2021, que levou à invasão do Capitólio americano em Washington.