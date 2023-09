TikTok vai monitorar funcionários para forçar volta aos escritórios nos EUA

THE NEW YORK TIMES - Os funcionários do TikTok nos EUA expressaram frustração e desânimo na semana passada, depois que a empresa introduziu uma ferramenta para monitorar a presença no escritório e ameaçou com ações disciplinares caso não cumprissem as novas exigências presenciais, em um esforço incomum para levar os funcionários de volta ao escritório por meio de tecnologia personalizada de coleta de dados.

Os funcionários da companhia, que pertence à empresa chinesa ByteDance, receberam avisos na semana passada sobre a nova ferramenta, um aplicativo chamado MyRTO. O aplicativo, que é integrado ao software interno da empresa, monitora o uso de crachás e pede aos funcionários que expliquem os “desvios” - ausências nos dias em que deveriam estar no escritório -, de acordo com e-mails e capturas de tela compartilhados com o The New York Times.

Um painel de controle com os dados fica visível para os funcionários, seus supervisores e membros da equipe de recursos humanos.

O TikTok exigirá que muitos de seus cerca de 7 mil funcionários nos EUA trabalhem em escritórios três vezes por semana a partir de outubro. Algumas equipes devem trabalhar cinco dias por semana. Os funcionários foram informados de que “qualquer desrespeito deliberado e consistente pode resultar em ação disciplinar” e pode “impactar nas avaliações de desempenho”.

Os funcionários ficaram surpresos com o tom disciplinador das mensagens e com a aparência do painel MyRTO, que serve como um lembrete de que a empresa está monitorando seu paradeiro diário. Um dos funcionários, que disse que algum trabalho presencial era importante, acrescentou que o aplicativo e as ameaças de punição eram desnecessários, e que os colegas agora temiam as consequências de não cumprirem as regras.

Zach Dunn, especialista em trabalho híbrido e fundador da empresa de gerenciamento de híbridos Robin, disse que era “extremamente raro” as empresas monitorarem tão de perto o uso de crachás e ameaçarem com ações disciplinares sobre a presença.

“Já vimos pessoas dizerem: ‘Isso será considerado como parte de sua avaliação geral de desempenho’”, disse ele. “Isso é diferente de dizer: ‘Se você não fizer isso, será punido’.”

Jodi Seth, porta-voz da TikTok, disse que a ferramenta foi criada para ajudar a definir as expectativas de presença no escritório. “O objetivo final do MyRTO é proporcionar maior clareza e contexto aos funcionários e líderes em relação às expectativas de RTO e aos horários de trabalho, além de ajudar a promover comunicações mais transparentes”, disse Seth.

Há mais de três anos na saga do planejamento do retorno ao escritório, muitas empresas já se estabeleceram em arranjos de trabalho híbridos. Pouco mais de um quarto dos dias de trabalho realizados pelos trabalhadores americanos são feitos em casa, de acordo com uma pesquisa da Universidade Stanford, e os escritórios em todo o país continuam com menos de 50% de sua ocupação pré-pandêmica, de acordo com a Kastle, uma empresa de segurança no local de trabalho.

Muitas empresas de tecnologia, incluindo a Zoom e a Meta, pediram aos funcionários que começassem a se apresentar no escritório. Algumas dessas políticas provocaram resistência, inclusive na Amazon, onde os funcionários corporativos fizeram uma greve em maio.

Algumas empresas estão intensificando seus esforços de aplicação, indicando que irão monitorar as passagens de crachá para garantir que os funcionários estejam comparecendo. O Google, que solicitou que a maioria de seus funcionários estivesse no escritório três dias por semana, usará a leitura de crachás para identificar ausências prolongadas do escritório, o que poderia ser incorporado às conversas de avaliação de desempenho.

Mas poucas empresas criaram ferramentas e painéis personalizados com registros diários desses dados para os funcionários e seus gerentes.

Em um e-mail para os funcionários que apresentou o MyRTO, o TikTok descreveu suas metas para o trabalho no escritório e disse que “agora estamos fornecendo o próximo conjunto de ferramentas e informações para que funcionários e líderes possam alocar melhor o tempo gasto no escritório, otimizando a colaboração”.

Em agosto, a empresa informou aos funcionários de Nova York que o vale-alimentação seria vinculado a um aplicativo que exigia um check-in no escritório para acesso aos fundos, de acordo com dois dos funcionários que falaram sob condição de anonimato. Os funcionários disseram que o aplicativo parecia ser outra forma de verificar sua localização.

Dunn afirma que a atitude da TikTok em relação ao trabalho presencial pode ser influenciada pela liderança do TikTok e da ByteDance no exterior. Ele citou dados de sua empresa, que mostram que os trabalhadores da região Ásia-Pacífico retomaram em grande parte seus deslocamentos pré-pandêmicos. /TRADUÇÃO BRUNO ROMANI