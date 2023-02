Tinder lança modo ‘anônimo’ para que você não encontre familiares no app

O Tinder lançou na terça-feira, 7, um pacote de novidades para os usuários premium. As atualizações surgem com o objetivo de facilitar o bloqueio de perfis, permitir denúncias de mensagens ofensivas e ativar a função “invisível” para as pessoas que não forem curtidas.

O modo de “navegação anônima” no aplicativo possibilita que o perfil do usuário fique “invisível” e não apareça para as pessoas que não forem curtidas por ele. Esse novo recurso aumenta a probabilidade de match e evita que o perfil apareça para pessoas da família, do meio profissional e até para ex-companheiros.

A outra nova função permite bloquear usuários para que eles não apareçam mais nas recomendações ou para que não tenham acesso ao perfil do usuário.

Além disso, há o novo recurso de denúncias de mensagens com conteúdo ofensivo. Ao receber uma mensagem indesejada, basta clicar em cima dela e enviar um relatório para a plataforma contando o ocorrido.

Outras duas ferramentas relacionadas foram atualizadas: a DTBY? (Does this bother you? - Em português, “Isso te incomoda?”) e a AYS? (Are you sure? - Em português, “Você tem certeza?”). Agora, elas incluem mais termos considerados inapropriados.