Torneio de Winbledon utilizará inteligência artificial para gerar comentários e análises

A IBM e o All England Lawn Tennis Club anunciaram que um novo recurso de inteligência artificial será utilizado na experiência digital do principal torneio de tênis, o Wimbledon. A novidade produzirá comentários dos jogos durante o torneio e fornecerá estatísticas de quão favorável é o caminho para cada jogador até a final.

Recurso inteligência artificial produzirá comentários dos jogos durante o torneio e fornecerá estatísticas de quão favorável é o caminho para cada jogador até a final Foto: GLYN KIRK / AFP

Os novos recursos poderão ser utilizados no aplicativo Wimbledon e no site wimbledon.com. O objetivo é ajudar os fãs a se envolverem mais com o campeonato, que acontecerá de 3 a 16 de julho de 2023.

Comentário

O novo recurso fornecerá comentários em áudio dos momentos-chave, juntamente com legendas que podem ser ligadas ou desligadas, aos fãs que assistem a vídeos de momentos destaques dos jogos.

A implementação da ferramenta neste ano é um passo rumo à disponibilização de comentários para as partidas fora das quadras principais do Wimbledon, que já têm comentários ao vivo feitos por humanos.

Para desenvolver o novo recurso, especialistas da IBM iX trabalharam com o All England Club para aproveitar os modelos básicos do watsonx, a plataforma empresarial de IA e dados da IBM, para treinar a IA na linguagem única do tênis. A IA generativa baseada nesses modelos básicos foi aplicada para produzir narrações com estrutura de frases e vocabulário variados.

Análise do sorteio

A análise do sorteio com IA, a primeira estatística desse tipo no tênis, usará a inteligência artificial para definir quão favorável é o caminho até a final para cada jogador no sorteio de simples.

A favorabilidade será indicada com uma classificação em uma escala, com base em fatores como os confrontos do jogador com futuros oponentes e como a posição do jogador no sorteio se compara aos concorrentes. /AP