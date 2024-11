Três mães, onze filhos e desejo de mais: a grande família de Musk na tentativa de popular o planeta

Em uma rua tranquila e arborizada de propriedades multimilionárias, uma se destaca: uma mansão de cerca de 1,3 mil metros quadrados que parece uma vila arrancada das colinas da Toscana e transplantada para Austin, Texas.

É nesse local que Elon Musk, 53, o homem mais rico do mundo e talvez o mais importante apoiador de campanha do ex-presidente Donald J. Trump, vem tentando estabelecer a pedra fundamental de um complexo familiar incomum.

Enquanto Elon Musk alerta sobre o colapso populacional e a obrigação moral de ter filhos, ele está lidando com sua própria família complicada Foto: Mark Harris/NYT

PUBLICIDADE Nos últimos meses, Musk disse a pessoas próximas que ele imagina que seus filhos (que são pelo menos 11) e duas de suas três mães ocupem propriedades adjacentes. Dessa forma, seus filhos mais novos poderiam fazer parte da vida uns dos outros, e Musk poderia programar o tempo entre eles. Logo atrás da vila há uma mansão de seis quartos que Musk ajudou a comprar. O custo total das duas propriedades foi de aproximadamente US$ 35 milhões. Quando está em Austin, ele geralmente se hospeda em uma terceira mansão a cerca de 10 minutos a pé.

Três mansões, três mães, 11 filhos e um pai multibilionário e reservado, obcecado com o declínio da taxa de natalidade quando não está supervisionando uma de suas seis empresas: É uma situação familiar não convencional, que Musk parece querer tornar ainda maior.

Defensor da fertilização in vitro, Musk acredita firmemente no aumento da população mundial. Ele chegou a oferecer seu próprio esperma a amigos e conhecidos, incluindo a ex-candidata independente à vice-presidência Nicole Shanahan. Ela recusou.

Musk tentou manter em segredo o projeto para sua grande família. O complexo e seus esforços para preenchê-lo com filhos não é apenas uma questão pessoal para ele; está enraizado nas ansiedades existenciais que sustentam seu império de negócios.

Ele foi um dos primeiros investidores da empresa de carros elétricos, a Tesla, por causa da preocupação com a dependência de combustíveis fósseis. Ele fundou a empresa de foguetes, SpaceX, para que pudesse colonizar Marte para humanos, caso a Terra se tornasse inabitável.

Nos últimos dois anos, ele tem se concentrado cada vez mais no que vê como outra ameaça: o declínio da taxa de natalidade. Ele acredita que está chegando um colapso da população global que acabará com a humanidade. Sua visão apocalíptica é improvável, de acordo com os demógrafos, mas no X, a empresa de rede social da qual é proprietário, ele tem incentivado os seguidores a ter o maior número possível de filhos.

“Deveria ser considerado uma emergência nacional ter filhos”, publicou Musk em junho.

No momento, Musk está temporariamente acampado na Pensilvânia, imerso na campanha presidencial e gastando dezenas de milhões de dólares para financiar as operações de divulgação de votos de Trump. Uma vitória de Trump poderia tornar Musk talvez o cidadão mais poderoso dos EUA, e Trump já disse que nomearia o bilionário para supervisionar uma “comissão de eficiência” para examinar o funcionamento de todo o governo federal.

Mas foi no Texas que Musk transferiu grande parte de suas operações comerciais e está tentando estabelecer seu complexo familiar. O complexo teve um início turbulento.

Uma das mães, Shivon Zilis, executiva da Neuralink, a startup de tecnologia cerebral de Musk, mudou-se para uma das casas com seus filhos. Mas Claire Boucher, a musicista mais conhecida como Grimes, que é mãe de três de seus filhos, está em uma longa briga judicial com Musk e, até o momento, tem se mantido afastada.

Shivon Zilis, aqui em uma foto de 2015, mudou-se com seus filhos para uma das casas do complexo de Elon Musk em Austin, Texas. Foto: Stephen Lam/NYT

A terceira mãe é a primeira esposa de Musk, Justine Musk, com quem ele tem cinco filhos vivos, todos no final da adolescência ou mais velhos. Há espaço no complexo de Austin caso eles queiram visitá-lo, embora ele esteja afastado de pelo menos um desses filhos.

Ao escolher o senador JD Vance como seu companheiro de chapa, Trump trouxe o declínio da taxa de natalidade para o primeiro plano da eleição presidencial deste ano. Vance, que já alertou sobre a questão, ganhou as manchetes por repreender as “gatas sem filhos”. O incentivo de Musk à procriação também se alinha globalmente com líderes mundiais como a primeira-ministra Giorgia Meloni, da Itália, e o primeiro-ministro Viktor Orban, da Hungria, e fez dele uma espécie de herói entre os pronatalistas, que acreditam que as pessoas devem ter o maior número possível de filhos.

Em uma biografia publicada em 2015, Musk se preocupou com o fato de que as pessoas instruídas não estavam tendo filhos suficientes. “Não estou dizendo que apenas pessoas inteligentes devem ter filhos. Estou apenas dizendo que as pessoas inteligentes também devem ter filhos”, disse ele. “Percebo que muitas mulheres realmente inteligentes têm zero ou um filho. Você pensa: ‘Nossa, isso provavelmente não é bom’.”

Em alta Link ChatGPT na Apple Intelligence já tem data de chegada; confira quando iPhone: 10 países onde comprar o celular da Apple é mais barato que no Brasil WhatsApp: cinco funções ‘escondidas’ do app que você precisa saber Suas opiniões parecem coincidir com as de seu pai, Errol Musk. O Musk mais velho, que tem 78 anos e sete filhos com três mulheres, elogiou os “bons genes” do filho e o desejo de ter muitos filhos. “Você cria cavalos”, disse Errol Musk em uma entrevista em setembro. “As pessoas são iguais. Se você tiver um bom pai e uma boa mãe, terá filhos excepcionais. Se você não tiver filhos, sinto muito por você.” Em um livro publicado em 2023, Elon Musk disse a seu biógrafo que ele e seu pai, que mora na África do Sul, às vezes se afastam, em parte porque Errol Musk teve dois filhos com sua própria ex-enteada. Mas o Musk mais velho disse que ele e seu filho mantinham contato frequente e que recentemente viajou para o Texas para visitar o filho e os netos. “Não conheci um ou dois deles porque ainda estão em segredo”, disse o Musk mais velho. Musk, seu advogado e o chefe do escritório de sua família não retornaram os pedidos de comentários. Os representantes de Claire não retornaram aos pedidos de comentário. Shivon e a Nicole também não retornaram os pedidos de comentários.

Todos os filhos de Musk

Musk e Claire Boucher, a musicista mais conhecida como Grimes, no Met Gala em 2018. Os dois estão disputando a custódia de seus três filhos Foto: Damon Winter/NYT

Musk e sua primeira esposa, Justine Musk, tiveram seu primeiro filho, um menino chamado Nevada, em 2002, dois anos depois de se casarem. A criança morreu inesperadamente na infância.

“Elon deixou claro que não queria falar sobre a morte de Nevada”, escreveu Justine Musk em um ensaio de 2010. “Eu não entendia isso, assim como ele não entendia por que eu sofria abertamente.” A ex-esposa de Musk escreveu que lidou com a situação “fazendo minha primeira visita a uma clínica de fertilização in vitro menos de dois meses depois”.

O casal teve cinco filhos que usaram fertilização artificial antes de se divorciarem em 2008: os gêmeos Griffin e Vivian, que agora têm 20 anos, seguidos pelos trigêmeos Saxon, Damian e Kai, agora no final da adolescência. Musk disse que a fertilização artificial é uma forma mais eficiente de ter filhos porque permite que os pais controlem partes do processo.

Em 2016, como chefe da Tesla e da SpaceX, Musk acumulou um patrimônio líquido de mais de US$ 11 bilhões, de acordo com a Forbes. Naquele ano, ele alertou pela primeira vez no Twitter, a rede social agora conhecida como X, que o mundo poderia estar caminhando para um colapso populacional.

“As consequências da implosão populacional foram muito subestimadas”, escreveu ele em resposta a um artigo sobre a queda da taxa de natalidade. Em particular, ele havia alertado sobre o problema para seus amigos e familiares há anos.

Ele se casou duas vezes e se divorciou da atriz Talulah Riley, cujo desejo de se concentrar em sua carreira em vez de ter filhos foi um fator que contribuiu para o rompimento. Os representantes de Talulah não responderam aos pedidos de comentários.

Em 2020, Musk e Grimes com quem ele havia começado a namorar dois anos antes, tiveram seu primeiro filho, que chamaram de X Æ A-Xii, ou X para abreviar.

Ele começou a se manifestar ainda mais sobre o declínio da população. “O colapso populacional é o segundo maior perigo para a civilização depois da IA”, ele tuitou em julho de 2020, alguns meses após o nascimento de X.

Nos anos seguintes, Musk teve mais filhos com Grimes e também com Shivon. O acordo criou tensões que às vezes explodiam nas redes sociais.

Em 2021, sem o conhecimento de Grimes, Musk doou esperma para Shivon que engravidou de gêmeos por meio dae fertilização artificial, de acordo com três pessoas familiarizadas com o casal. Naquele mesmo ano, o bilionário e a cantora estavam esperando um segundo filho também concebido por fertilização in vitro, mas carregado por uma barriga de aluguel.

As duas mulheres, que eram amigas e frequentavam círculos sociais semelhantes, tinham estado, sem saber, no mesmo hospital de Austin na mesma época, de acordo com a biografia autorizada de Musk por Walter Isaacson. Shivon teve gêmeos no final de 2021, semanas antes do nascimento da filha de Grimes, uma menina. Grimes descobriu que Musk era pai dos filhos de Shivon um mês após o nascimento deles, de acordo com duas pessoas próximas à situação.

Para complicar ainda mais a situação, Musk pegou o nome que ele e Grimes haviam escolhido para sua filha - Valkyrie - e o deu a um dos gêmeos de Shivon, de acordo com duas pessoas familiarizadas com a nomeação. Grimes ficou tão ofendida que escreveu uma música sobre o episódio, que publicou no Twitter.

“Uma menina amaldiçoada com o nome da minha filha”, escreveu Grimes em um tuíte agora apagado, ‘agora carregará a vergonha de sua mãe’. No final, Shivon mudou o nome de sua filha, enquanto Grimes escolheu um nome diferente para a sua.

Naquela época, Grimes estava morando em Austin e cuidando de seus filhos com Musk. Shivon também estava morando na cidade, de acordo com três pessoas próximas a ela.

Ambas as mulheres, às vezes, trataram Musk como seu parceiro romântico e apoiaram suas crenças sobre uma crise populacional e sobre ter filhos para salvar a humanidade.

“Passei a maior parte de minha vida adulta trabalhando naquilo que eu achava que mais contribuiria para um futuro melhor dentro do âmbito de meu conjunto de habilidades, mas ter filhos torna inegociável e visceralmente obrigatório lutar por essa meta”, publicou Shivon no X, em março.

Medo de um planeta despovoado

Musk se alinhou com líderes mundiais que compartilham suas preocupações sobre o declínio das taxas de natalidade nos países desenvolvidos, como a primeira-ministra Giorgia Meloni, da Itália Foto: Graham Dickie/NYT

Nos últimos três anos, Musk aumentou seu alerta sobre o declínio da taxa de natalidade nos Estados Unidos e em outros lugares. Em 2021, sua fundação doou US$ 10 milhões à Universidade do Texas para estudar a fertilidade e as tendências populacionais. Ele postou pelo menos 67 vezes sobre o assunto desde 2021, 33 delas no último ano.

“Estou fazendo o meu melhor para incentivar mais pessoas a se tornarem pais e, de preferência, a terem três ou mais filhos, para que a humanidade possa crescer”, publicou em fevereiro.

Musk tem sido celebrado pelos apoiadores do crescente movimento pronatalista. Enquanto os pronatalistas da direita cristã acreditam que as crianças devem ser concebidas por meio de casamentos tradicionais entre um homem e uma mulher, os adeptos do Vale do Silício aceitam uma ampla gama de estruturas familiares, bem como a tecnologia reprodutiva, como a fertilização in vitro.

Simone e Malcolm Collins, que fundaram a Pronatalist Foundation, em 2021, aderiram ao movimento devido à preocupação com o colapso demográfico e aplaudem o que Simone chamou de “pensar sobre o futuro de forma mais clara” do Vale do Silício. Casados e com quatro filhos, eles disseram que estavam trabalhando para a melhoria da humanidade.

“Nosso valor de visão de mundo é baseado na meta de uma eventual civilização humana intergaláctica pluralista”, disse Collins.

Poucos demógrafos acreditam que o planeta enfrentará um evento demográfico catastrófico nas próximas décadas. Em julho, as Nações Unidas afirmaram que a população global, que hoje é de oito bilhões de pessoas, deverá crescer em dois bilhões nos próximos 60 anos e, depois, diminuir gradualmente em cerca de 700 milhões de pessoas.

No entanto, vários países desenvolvidos, como Japão, Itália e Alemanha, têm lutado para aumentar a população, pois enfrentam as consequências econômicas do declínio da taxa de natalidade, como a redução da força de trabalho e os custos de cuidar dos idosos.

“Há uma moralidade terrível para aqueles que deliberadamente não têm filhos: eles estão efetivamente exigindo que os filhos de outras pessoas cuidem deles na velhice”, publicou Musk no X em 2023, em resposta a um vídeo de casais de renda dupla que se gabam de não ter filhos.

Essas tendências alarmaram outras figuras globais da tecnologia. O cofundador do Skype e bilionário estoniano Jaan Tallinn doou centenas de milhares de dólares para a fundação dos Collinses e ele próprio é pai de cinco filhos. O fundador do aplicativo de mensagens Telegram, Pavel Durov, afirmou, em julho, que havia gerado mais de 100 filhos biológicos por meio de doação de esperma. Durov, que está preso na França sob a acusação de permitir atividades criminosas no Telegram, disse que planeja “abrir o código-fonte” de seu DNA.

Musk também se ofereceu para compartilhar seu DNA. Em um jantar realizado na casa de um conhecido executivo do Vale do Silício no ano passado, Musk se ofereceu para fornecer seu esperma a um casal que ele havia encontrado socialmente apenas algumas vezes, de acordo com duas pessoas que estavam presentes na interação.

Durante o jantar, o casal mencionou que estava tendo problemas para conceber um filho. Musk disse a eles que ficaria feliz em ajudar e se gabou de seus muitos filhos, de acordo com as pessoas presentes.

No inverno de 2022, Musk fez uma sugestão semelhante à Nicole Shanahan, na época em que Nicole disse às pessoas que teve relações sexuais com Musk. Nicole negou que tenha tido um caso com Musk.

Ex-companheira de chapa de Robert F. Kennedy Jr., Nicole tem uma filha com seu ex-marido, o cofundador do Google, Sergey Brin. Ela recusou a oferta de Musk.

O complexo familiar

Musk transferiu grande parte de suas operações comerciais para o Texas e agora está tentando estabelecer seu complexo familiar em Austin Foto: undefined / undefined

Inicialmente, Musk esperava construir um empreendimento imobiliário para suas famílias em centenas de acres que ele e suas empresas possuíam em Austin, perto da sede da Tesla. Mas essa ideia parece ter desmoronado depois que o Departamento de Justiça começou a investigar se os recursos da Tesla haviam sido usados em um esforço secreto para construir uma casa de vidro para uso pessoal de Musk, de acordo com o The Wall Street Journal.

Em agosto de 2023, Musk disse que “não estava construindo uma casa de nenhum tipo”, em uma postagem no X.

Naquela época, Musk havia começado a procurar casas em Austin que pudessem acomodar suas famílias, mas estava tendo problemas com pelo menos uma das mães de seus filhos.

Ele estava morando com Grimes em uma casa de cerca de 640 metros quadrados em uma pequena rua sem saída, de acordo com três pessoas familiarizadas com o casal, quando a dupla deu as boas-vindas a um terceiro filho, nascido por meio de uma barriga de aluguel.

Musk queria comprar uma propriedade ao lado da que ele morava com Grimes para que pudesse criar um complexo privado e incorporar mais de seus filhos.

Mas Grimes, que certa vez descreveu seu relacionamento com Musk como “muito fluido”, mudou-se no meio de 2023. Ela acabou deixando Austin em meio a uma batalha com Musk de pela guarda dos filhos.

Ainda assim, Musk continuou sua onda de compra de casas. Ele ofereceu a alguns proprietários de imóveis de 20% a 70% acima do valor de suas casas, de acordo com esses proprietários. Alguns foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade apenas para ver a oferta, de acordo com três pessoas familiarizadas com os acordos.

Não está claro quais membros da família de Musk viverão nessas casas. Alguns de seus filhos mais velhos não são próximos do pai, incluindo sua filha Vivian, que é transgênero. Em uma entrevista, Musk disse que Vivian estava “morta, assassinada pelo vírus woke”. Vivian, por sua vez, acusou Musk de fingir que se importava com seus filhos. “Você não é um homem de família”, escreveu ela no Threads, em agosto. Ela se recusou a comentar.

Os vizinhos não entendem por que Musk escolheu comprar em sua área. “Com tanto dinheiro, ele provavelmente tem muitos caprichos e logo fará outra coisa”, disse um vizinho. Foto: undefined / undefined

Somente Shivon está morando atualmente em Austin, onde às vezes é vista em eventos pela cidade. Em junho, Musk confirmou ao The New York Post que teve um terceiro filho com Shivon, depois que a Bloomberg informou sobre a existência da criança.

Quando Musk está na cidade, os vizinhos, incluindo alguns que não o conheceram, dizem que sabem quando alguém está em casa por causa da segurança extra estacionada na frente. Às vezes, eles veem um cuidador de animais pegando um cachorro pequeno.

Os vizinhos dizem que não sabem por que Musk escolheu o bairro quando ele claramente valoriza a privacidade. A área é densamente povoada e a comunidade não é fechada.

“Fico pensando que, com tanto dinheiro, ele provavelmente tem muitos caprichos e logo fará outra coisa”, disse Jim Lewis, um fazendeiro aposentado que mora perto da casa onde Musk se hospeda.

Em setembro, a estrela pop Taylor Swift apoiou Kamala Harris para presidente, assinando sua postagem no Instagram como “Childless Cat Lady”. Musk postou no X: “Tudo bem, Taylor... você venceu... eu lhe darei um filho e protegerei seus gatos com minha vida”.

Pessoas próximas a Musk acreditam que ele estava apenas brincando.

